這台BMW太便宜！俄駭客假汽車廣告當餌　想駭22國駐烏外交官電腦

▲俄羅斯駭客組織APT29的假廣告。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國網路安全公司一份報告披露，涉嫌為俄羅斯海外情報機構工作的駭客利用二手BMW汽車出售的假廣告，企圖駭入駐烏克蘭各國大使館外交人員的電腦。已知在首都基輔約80間使館內，有22間是駭客針對的目標。

路透報導，這起駭客攻擊最初始於無害的合法事件，在2023年4月中旬，波蘭外交人員透過電子郵件向各國大使館發送合法清單，宣傳出售一輛二手BMW 5系列汽車。

網路安全公司「帕羅奧圖網路」研究部門「第42小組」（Unit 42）的報告指出，俄羅斯駭客組織APT29（又名Cozy Bear）攔截電子郵件後植入偽裝成車子相簿的惡意軟體，並把汽車售價調降成7500歐元（約新台幣26萬元），發給其他在基輔工作的數十名多國外交人員。只要收件者開啟檔案就會中毒，APT29便能駭入裝置。

這名波蘭外交人員表示，在把電子郵件寄出後就接到回覆電話，對方稱價格看起來相當誘人，當他進行確認時，才意識到討論的價格較低。

在駭客攻擊的22國駐烏克蘭大使館中，有21個大使館未發表評論，目前還不清楚有哪幾國的使館遭受駭客攻擊。美國國務院發言人表示已知悉此事，經資安分析結果，未受影響。

至於打算出售的這輛二手BMW至今仍未賣出，波蘭外交人員告訴路透社，「我很可能會試著在波蘭把它賣掉，經過這次的事情，我已經不想再惹麻煩了。」