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快訊／私幼餵藥案！新北行政調查出爐　園所無不當「恢復立案」

記者楊惠琪／台北報導

延燒二個月的新北市板橋幼兒園餵藥案，新北地檢署昨宣告偵結，相關涉案人員均不起訴。新北市教育局今（13日）公布行政調查結果，教育局長張明文指出，經調查該於所並無不當對待幼生情事，將主動撤銷廢止立案許可的行政處分，並依規定主動予以協助。

▲新北市府說明幼兒園餵藥案行政調查結果 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲延燒兩個月的板橋私幼疑餵藥案，新北教育局今公布行政調查。（圖／記者楊惠琪攝）

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張明文表示，針對該園所不當對待的行政調查，共召開15次專案會議，經訪談與通知相關人員共52位，依據訪查內容，並無直接相關證據，經認定委員會審議，無法認定行為人有不當對待幼生情事。

張明文指出，依司法偵查結果不起訴處分，及教育局行政調查結果，已證明該園並無不當對待幼生，教育局主動撤銷廢止設立許可的行政處分，並依規定主動予以協助，昨已主動聯繫該園所，若園方要提出國賠，也會全力協助。

新北教育局指出，案發時考量8名幼兒驗出藥物反應，當下並無醫院提供質譜儀進一步檢驗結果，為維護幼生健康安全，以保護學童為最高標準裁處，於6月8日廢止該園設立許可，裁處15萬元罰鍰，6月12日勒令停業。現在檢調偵結、行政調查出爐，若該園若有疑義循行政救濟，若園方要提國賠，教育局也將依法配合。

新北地檢署日前公布36位受檢學童的檢驗結果，均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」，昨宣布偵結，認定該幼兒園並無餵食幼童不明藥物，沒有不當體罰，也沒有刪除監視器畫面滅證證據。包括彭姓園長、已離職的趙姓教師在內共9人全部不起訴。

新北教育局表示，5月15日接獲檢舉，隨即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查，當日也到該幼兒園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查，依照「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定，應於30日內完成調查，必要時得延長30日。眼見期限將屆，新北教育局今公布調查結果。

回顧這起幼兒園餵藥疑雲，先是有家長發現，孩童在2至4月出現情緒易怒、自殘行為，後來自行送醫檢驗，驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，家長聲稱4月底就撥打市府1999專線，但未獲重視，5月多名家長向警方報案。新北市教育局則堅稱5月15日才接獲檢舉，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，以及成立專案小組調查。

案發園所家長質疑，新北教育局在第一時間，沒有協同檢警就入園稽查，直到5月18日檢警才發動第一波搜索，6月5日才入園採檢，相較於汐止幼兒園餵藥案，啟動調查程序標準不一，對板橋園所明顯有延誤調查、未能及時保全證據情事，導致檢警蒐集監視器、孩童檢體等關鍵證物出現困難，對釐清案情影響甚鉅，顯見有怠忽職守、未能善盡監管責任，日前也向監察院舉發新北市政府。

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