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熱炒店開「停業大絕」打趴學生！律師搖頭了：有高人介入？

記者閔文昱／綜合報導 

北科大27位學生日前到「大道創意料理快炒」用餐，因免費白飯不夠而留下1星負評，如今熱炒店老闆也宣布「無限期暫停營業」。不過，律師蘇文俊認為，他並不欣賞停業的做法，不僅讓人感覺是一種情緒勒索，且老闆在此次事件中，有3次更好結束事件的時機，卻直接用關店大絕把學生打趴在地，反而讓人懷疑是有高人介入。

蘇文俊12日在臉書發文表示，熱炒店以無限期停業暫時結束「白飯之亂」，但他並不欣賞這個舉動，因為讓人感覺是一種情緒勒索，而轉折點就發生在學生發第二次聲明之後。

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

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▲「大道創意料理快炒」宣布暫停營業。（圖／翻攝自Google）

蘇文俊指出，一開始其實風向很明確，大部分人是挺熱炒店，而隨後雙方和解道歉，原本這樣就是一個完美結局，這是一個最佳結束事件的時機，但隨著學生不甘願繼續第二篇聲明開戰，這是第二個老闆能主動結束事件的時機，「因為此時老闆已經取得全勝果實，沒有意外的話，面對第二篇聲明只要出來說個場面話，保護一下學生，裡子面子全拿了。」

不過，老闆卻沉不住氣跳出來反擊，結果說法反而開始出現部分矛盾，甚至也被指出根本不在場，影片也被挑出一些毛病等等小瑕疵，此時已有稍微一些批評的聲浪出現，但老闆大抵上仍占據輿論高點。蘇文俊認為，這個已經是第三個結束事件的時機了，老闆仍是勝多敗少，只要不再繼續發言，這件事情就過了。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲老闆與同學合照。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

「然而，一直霸氣回嗆的老闆進行了一個詭異的操作，直接宣布停業」，蘇文俊質疑，大部分輿論都支持老闆的狀況下，「有需要停業嗎？」結果又引起一波砲火燒向學生及學校，「這種迥異的風格反而讓人感覺已經有高人介入，直接用『全店生計被學生搞倒』的一個大絕，直接把學生打趴在地。」

蘇文俊解釋，他不欣賞這種操作，甚至認為是情緒勒索，是因為一直以來老闆形象都是直來直往的硬漢，這在某些事件上是一種很好的公關形象，可是在說法開始遭受部分人質疑的時候，就突然承受不住了，開始賣慘，「利用大家對於『員工沒工作』vs『只是沒讓你吃到飽』的同情，狠狠的將學生一方碾壓，這個顯然是一個刻意的手段。」

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