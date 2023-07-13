白飯之亂突顯「台灣免費文化」陋習　主播嘆：專業沒有價值

▲老闆與同學合照。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

記者葉國吏／綜合報導

白飯之亂持續延燒，資深體育主播田鴻魁在臉書分享自身經驗，表示這件事情只不過是反應了台灣社會多年來已經根深蒂固的「免費文化」、「廉價文化」思維而已。

田鴻魁12日在臉書發文透露，過去曾經有國立大學邀請他去分享座談，鐘點費為1500元，後來他拒絕邀約，並跟對方表示「如果這些台灣頂尖大學的同學們知道找我去演講只需要出這個價碼，你們都應該趕快轉行，千萬不要往運動媒體業發展。」

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▲資深體育主播田鴻魁。（圖／翻攝臉書／田鴻魁）

田鴻魁指出，儘管他曾經公開在臉書發文過，但這種邀約仍不間斷，甚至還有要求用社群曝光的方式交換，而且交通住宿要他自理。田鴻魁認為，就算他已經強調「個人品牌價值」，但台灣因為免費文化的影響太久，覺得要「廉價（免費）配合或幫忙是理所當然。」

田鴻魁透露，如果他隨便答應別人用廉價或無償方式貢獻自己專業，「不但讓別人無法尊重我的專業，甚至認為這個專業沒有價值。」同時他也分享專業選手轉為跑步教練的困境。當跑步教練開跑班收費，就會很多人酸「跑步幹嘛要繳費上課？跑步有這麼難嗎？我自己也會跑」。田鴻魁「人家貢獻他的專業，你接受訓練而進步，為什麼跑班教練不該收費呢？」

這篇文章引發不少共鳴，紛紛留言「中肯到爆炸」、「非常認同」、「專業是有價的！」、「台灣這種不尊重專業，所謂的“CP值”，已經根深蒂固，間接也造成低薪問題。」