北約峰會關注「台海議題」：今日烏克蘭　明日可能在亞洲發生

▲北約峰會不只討論俄烏戰爭，台海議題也受矚目。（圖／路透）



文／中央社

4名亞太領袖本週出席北大西洋公約組織（NATO）峰會彰顯，俄烏戰爭並非北約峰會議程上的唯一重大安全議題，台海議題也在會中占有一席之地。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，受到俄烏戰爭影響，北約成員國間達到冷戰結束以來的最高緊密關係，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）10日總結成員國的共同憂慮：今天發生在烏克蘭的事，明天可能在亞洲發生。

史托騰柏格在「外交事務」（Foreign Affairs）期刊網站撰文寫道：「中國政府對國外採取與日俱增的脅迫行為以及在國內實行的壓迫政策，在在對北約的安全、價值及利益構成挑戰。」

他指出，中國等獨裁國家正密切關注俄羅斯在烏克蘭的行動，並權衡發動進攻的成本和效益。

北約昨天在為期2天峰會的首日發表措辭強硬的公報，強調上述的憂慮，其中多次提及中國。公報中指出，北京當局明示的野心，對「歐洲-大西洋安全」構成「體制性挑戰」。

公報中指出，北約對中國「進行建設性交往仍持開放態度」，但認定中國與俄國深化戰略性夥伴關係、互相強化破壞國際秩序的企圖，與北約的價值和利益背道而馳。

北約領袖峰會公報的用語和史托騰柏格稍早的評論非常相似，均在譴責中國的對抗性言論和惡意造假訊息。

公報指出，中國採用「廣泛的政治、經濟和軍事工具來擴大其全球影響力和力量投射，同時保持自身在戰略、意圖和軍事建設上的不透明」。公報並呼籲北京當局「避免以任何方式支援俄國的戰爭」。

就其本身而言，中國稱台灣問題屬內部事務，認為區域內各國無權干涉，遑論北約成員國。

台灣國防部今天表示，北約昨天發布公報後，台灣周圍的空域出現大量中國軍機。

台灣國防部指出，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機38架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東部空域32架次）、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。