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想入盟很過分嗎？澤倫斯基批北約「挺烏卻未邀加入」：空前而荒謬

▲▼澤倫斯基（中）和立陶宛总统瑙塞达（右）在北约峰会期间向公众发表讲话后挥手致意。（圖／CFP）

▲澤倫斯基（中）和立陶宛总统瑙塞达（右）在北约峰会期间向公众发表讲话后挥手致意。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

北約31個成員國領導人11日齊聚立陶宛舉行峰會，並發表聯合聲明稱「烏克蘭的未來屬於北約」，證實北約將在「盟友同意且條件滿足時，邀請烏克蘭加入聯盟」，但拒絕提供基輔當局入盟的時間表，引發烏克蘭總統澤倫斯基不滿。

據路透社報導，澤倫斯基在峰會尚未揭幕前就表達了對北約的不滿，除了批評北約長期以來只說「會邀請烏克蘭加入北約」，卻從未提及烏克蘭的成員國地位，還指責北約在烏克蘭入盟問題上一直在玩弄字眼，直斥「在沒有確定邀請烏克蘭和正式入約的時間表的情況下，這是空前而荒謬的」。

澤倫斯基11日在維爾紐斯的一次演說中，再度表達了他對烏克蘭至今尚未獲得北約入盟的邀請感到失望，並告訴集會中數千名揮舞著烏克蘭國旗的群眾，「北約將使烏克蘭更安全，烏克蘭將使北約更強大」。

▲▼北約峰會領導人合照。（圖／路透）

▲北約峰會領導人合照。（圖／路透）

澤倫斯基也感性表示，「我今天站在這裡，是懷著對決定的信任、對合作夥伴的信任、對強大北約的信任而來，我希望這種信念能變成事實，讓烏克蘭人獲得應有的解決方案，而這也是每個軍人、每個國民、每個母親、每個孩子所共同企盼的，難道這樣的願望太過分了嗎？」

北約此前曾透露，烏克蘭難以在俄烏戰爭仍在進行的情況下加入北約，即使戰爭結束，烏克蘭也不會自動成為北約成員國。不過，北約領導人明確取消了烏克蘭入約的主要障礙，允許基輔當局不必履行「成員國行動計畫」（MAP），讓烏克蘭入盟的進程大大被縮短。

另外，儘管烏克蘭還未在峰會上取得成員國資格，但北約一如往常般堅定挺烏，多國也承諾將為烏克蘭增加新的軍援。其中，法國將為烏克蘭提供「斯卡爾普」遠程彈道飛彈，而德國也準備對烏克蘭提供新一批價值7億歐元的軍事援助，其中包括2架愛國者防空飛彈與大量坦克。

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