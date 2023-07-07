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桃竹苗分署「產業新尖兵」助力　化工畢業生成重點產業新秀

▲桃竹苗分署「產業新尖兵」助力　

▲力積電肯定產業新尖兵對人才招募上的幫助，中為學員曹建偉。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部為協助重點產業打造尖兵，強化青年就業實力，推出「產業新尖兵」計畫，課程涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷等五大領域領域，不僅參訓費用最高補助10萬，訓練期間還有8,000元學習獎勵金，每人最高獎勵9.6萬元。

化工系畢業的曹建偉因疫情打亂求職，靠著「產業新尖兵」成功跨進半導體業，不僅穩定就業一年半，薪資已達5萬以上，他呼籲正在求職中的青年朋友們，趕快加入「產業新尖兵」計畫，實現職場夢想。

曹建偉(28歲)，110年化工系所畢業，因為疫情攪局打亂了畢業時程，直至10月才領到畢業證書，考慮到10月開始找工作可能會比較困難，在朋友的推薦下，他報名參加桃竹苗分署與陽明交大合作開辦的「產業新尖兵－多元半導體人才養成班」課程，244小時的訓練課程期間，除安排了電路學、半導體相關元件和製程等專業知識的訓練外，還提供後續就業輔導說明及企業媒合會；結訓後，曹建偉順利透過企業媒合於111年4月進入了力積電擔任製程工程師；現在，他已經穩定就業一年以上，薪資超過5萬以上，他對於目前的工作非常滿意，也非常感謝新尖兵課程所提供的幫助。

曹建偉表示，課程內容深入淺出，可以讓門外漢或對半導體產業不熟悉的人容易掌握課程重點及方向，也能快速帶他們了解半導體產業，且課綱安排很全面，對他現在的工作非常有幫助，他也特別強調透過新尖兵提供的企業媒合，順利進入力積電，不僅縮短尋職期，也能順利找到理想的工作。

力積電表示，近年來半導體產業對於人才的需求量急劇增加，傳統的電子、電機等理工科系人才已無法滿足，透過勞動部「產業新尖兵」計畫來培養非理工領域學員加入半導體產業，不僅招募人才變得更多元，來源也擴大許多，對於公司在人才招募上更有幫助。目前，力積電已聘用超過10餘位產業新尖兵及半導體基地等學員，未來也會持續透過產官學的合作模式，來滿足公司對人才的需求。

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