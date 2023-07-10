桃竹苗分署運用VR科技助民眾穿越職場　掌握職業方向與目標

▲桃竹苗分署運用VR科技助民眾穿越職場。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為協助求職者了解職業與職場，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署結合VR(虛擬實境)技術，在職業訓練與就業服務上，透過VR360影片，打破地域限制，只要民眾戴上VR眼鏡，就能身歷其境般的置身於職場工作場域內，了解各個行業的工作內容及職場環境及職業訓練的課程教學內容，讓民眾得以一窺陌生職場的工作樣貌，精準掌握職業方向與目標！

桃竹苗分署長林淑媛表示，在職訓上，為了讓大眾更深入了解分署的職業訓練資源與場域，同時打破對某些職業的誤解，分署特別製作VR360影片，影片涵蓋建築職群(含室內設計、裝潢木工)、機械職群(安全裝備及操作區說明)、物流職群(智慧物流)、機電職群(工業配線、機器人手臂訓練)等四大主題；透過逼真的訓練場域景象、展示的訓練機具與設備，並搭配職訓師講解課程內容，民眾可以透過360度環景視覺影片，深入了解職業訓練的內容，進而激勵民眾善加利用職訓資源，補充專業技能，為順利就業打下堅實的基礎。

而在就業服務上，分署也將VR工具運用在位於新竹就業中心的賈桃樂學習主題館內，建置了「VR職場體驗區」，運用VR技術打造360度虛擬情境視角，讓民眾透過VR眼鏡體驗包含品管人員、護理師、AI工程師、導遊領隊、諮商師、生物科技研發人員、飛機修護員、機樁銲接工程師等21種職業。

如果民眾對飛機修護員感興趣，可以戴上VR眼鏡，在360度視角下瞭解飛機修護員的日常維修工作，包括如何使用內視鏡檢查飛機內部機械以進行維修，以及飛機在起飛前和降落後需要依序進行的檢查工作，來判斷飛機是否適合進行飛行，同時，民眾還能了解到飛機修護行業所需的學術和科學背景。不少民眾在體驗後，對於職業的輪廓及求職方向也更加清晰了!截至目前為止，「VR職場體驗區」已有超過3萬人次的民眾體驗，歡迎正在探索職業興趣的青少年前來體驗，這也有助於更深入地認識職業世界。