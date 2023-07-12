柯文哲為「太監說」道歉　蔣萬安：謝謝公務員依法行政

▲蔣萬安「市長與里長有約」會議-萬華區。（圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲7月29日要舉辦演唱會，但日前透露自己原本想辦在台北流行音樂中心，但北市府不給辦，以「太監」、「皇上」形容北市府，引來台北市政府與藍綠議員批評，也使柯於11日在臉書致歉。被問到是否認為誠意不夠？台北市長蔣萬安並未正面回答，只說謝謝公務員依法行政。

針對柯文哲借不到北流罵北市府「太監」，最後在臉書上道歉，是否認為誠意不足？蔣萬安12日上午出席萬華里長座談會時表示，北流租借場地規定非常清楚，就是申請舉辦的活動不能涉及政治，甚至是募款，「我們立場就是支持基層公務人員依法行政，也謝謝北流所有市府同仁努力付出。」

面對借不到北流而罵北市府一事，柯文哲11日於臉書表示，北流是他任內東區門戶計畫的重要一環，在卸任市長前想過，有沒有可能在那裡舉辦演唱會，初衷很單純，純粹好玩，也帶來歡樂的氛圍，順便幫忙宣傳北流。

柯文哲提及，自己當然知道北流不能辦政治活動，也不會破壞規則，所以一開始規劃的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款，然而卻也因為「政治人物」的背景被否決。

柯文哲指出，自己願意接受這個結果，但也希望有更清楚的規則，是否所有政治人物都不能在北流舉辦活動？無論內容，希望有更清楚的規則可供遵守，「最後，我要為我的用語不當致歉，我會深刻檢討改進。」