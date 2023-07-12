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社會 社會焦點 保障人權

點名陳時中「買疫苗A1億美元」　吳子嘉被索賠1千萬辯「評論價差」

▲▼陳時中被控A一億美金，前往北檢按鈴控告吳子嘉。（圖／記者劉昌松攝）

▲衛生福利部前部長陳時中（左）不滿吳子嘉說他「買疫苗A了1億美元」等語，先前到台北地檢署按鈴控告吳子嘉。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉今年（2023年）5月在網路直播節目，指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠買疫苗A了1億美元」等語，陳批吳造謠污衊，告吳索賠1000萬元，台北地院今審理，吳透過律師聲稱自己是在批評政府買貴了，造成1億美元價差浪費，但這筆採購最後沒完成交易，法官反問「這樣的詮釋方式，比較像指控人家收受不法金額」，要律師再跟吳討論答辯方向。陳的律師則說吳「問A答B轉移焦點」，應對自己的發言提出依據，法官諭知今年8月23日再開庭。

行政院前院長蘇貞昌2021年於任內，計畫向BNT德國原廠採購疫苗以滿足國內新冠肺炎防疫需求，但對岸上海復星公司早已取得BNT大中華地區代理權，最後採購案因德國原廠不能違約直接交易，加上兩岸情勢等因素而胎死腹中，但吳子嘉多次公開質疑政府採購的議約價格偏高，當時的中央流行疫情指揮中心屢次加以澄清。

吳子嘉今年5月20日在網路直播的政論節目中，再度評論當年這件採購案，聲稱衛生福利部以每劑約50美元採購500萬劑BNT疫苗，鴻海總裁郭台銘買同樣數量、每劑只約30美元，兩者有1億美元價差。吳子嘉並指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠買疫苗A了1億美元」，「後來把這個合約變成封存30年不准看，就是白白貪污將近30億台幣」等語。

▲▼兩岸圓桌論壇協會,張顯耀,吳子嘉,趙建民。（圖／記者曾俊豪攝）

▲吳子嘉（圖）的委任律師出庭辯稱表示，說陳時中「A了1億美元」，是在評論官員造成政府採購疫苗的「價差損失」。（圖／資料照）

蘇貞昌與陳時中分別控告吳子嘉、各索賠名譽損失1000萬元。北院今審理陳所提告的求償案，雙方均委任律師代為出庭。陳的律師強調，陳身為公務人員，被說貪污是很大的傷害，若採購真有價差，也是代理商賺走，更何況大家都知這件採購案最後破局、根本沒簽約，吳卻說政府已付5000萬元訂金，還說陳A走1億美元，吳應提出發言的依據。

吳子嘉的律師聲稱，吳的意思是政府透過不同團隊接洽採購，陳時中反對每劑約30美元的方案，卻選擇貴了約10美元、採購1000萬劑的方案，但實際上都是向上海復星購買，吳認為陳身為政府官員，造成政府採購價差損失，所以用「A了1億美元」的說法比喻價差，批評官員造成公帑浪費。

法官反覆跟吳子嘉的律師確認「說人家A錢真的是在說『價差』」後，疑惑反問「這樣的詮釋方式，比較像指控人家收受不法金額」，而且吳說陳時中「白白貪污將近30億台幣」，應該已指涉《貪污治罪條例》罪嫌，如今卻又辯稱沒說陳中飽私囊。

吳子嘉的律師強調，吳在節目中有說若這件採購案成交的話，會有1億美元價差透過白手套回到「權貴人士」口袋、構成貪污。經法官追問「權貴人士」是說誰，吳的律師承認吳說的就是蘇貞昌跟陳時中，因這2人才有採購決策權，「但本件交易沒有成立」。

陳時中的律師認為吳子嘉的律師當庭所講的是「另外1個故事」，吳是「問A答B轉移焦點」，因吳在本案的直播節目所說關於採購疫苗的金額、數量跟原由，與律師今天當庭講的都不同，法官也認為雙方的主張必須聚焦，要吳的律師再跟吳討論答辯方向，並陳報有無調解可能，今年8月23日下午2點半再開庭。

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