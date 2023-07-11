中油大林廠採購弊案　2工程師收賄828萬遭重判定讞

▲最高法院將2名中油工程師判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

中油大林廠工程師王福江、佘賜鴻負責油槽檢修工程及相關採購案時，竟配合廠商圍標，從中分別收取回扣673萬、155萬餘元，合計收賄828萬餘元。一二審均依《貪污治罪條例》的違背職務收賄罪，將2人分別判刑12年、10年2月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，中油大林廠儲存石油化學品之油槽，每5年須開槽檢查，油槽內裝有可撓性鋼泡沫軟管及可撓性鋼排水管，全世界僅有美國、法國、德國、中國等4家廠商有能力製造。而承包的廠商得標後，就鎖定修護組工程師王福江行賄，之後也向另一名工程師佘賜鴻行賄，讓廠商得以進行圍標。

檢調單位接獲線報後，進行搜索動作，並查出王男自2009年至2015年，收賄29次合計673萬元，佘男則自2014年至2015年，共收賄4次合計155萬元。案經偵查終結，檢方對2人提起公訴。

一審法院審理後，認定2人有罪，分別重判有期徒刑12年與10年2月。二審高雄高分院也認定2人有罪，考量2人配合「廠商圍標，藉此製造有多家廠商參與投標之假象，使政府採購法所期待建立之競標制度無法落實，且2人長期採用圍標廠商之報價而有高估預算之情，更助長廠商控制泡沫軟管市場價格，使政府採購欲藉廠商間相互競爭為國庫節省支出之效果落空。」因此二審駁回上訴。全案再上訴第三審，最高法院11日駁回上訴，全案定讞。