　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「食腦變形蟲」14件水質檢體呈陰性　專家憂：問題恐在「人」

台北女子感染「食腦變形蟲」過世，如今水質檢測卻都陰性，專家認為問題恐不在水質。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲台北女感染「食腦變形蟲」過世，如今水質檢測卻都陰性，專家認為問題恐不在水質。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

台北市一名30多歲女子，日前到一家新北市的親水設施游泳後，感染了「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」，7日後就因腦膜炎過世，消息震驚社會，相關單位也展開相驗，疾管署也送驗了56件檢體，昨（15）日公布14件已完成皆為陰性，如今有感染科醫師認為，如果當天那麼多人都在同一個水域戲水，卻只有她一人有狀況，認為問題可能在人而非水質。

如今56件檢體，已有14件出爐，皆為陰性。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲56件檢體，已有14件出爐，皆為陰性。（圖／疾管署提供）

由於30多歲女性在去游泳池後，感染了「食腦變形蟲」，並在短時間內因腦膜炎死亡，疾管署與相關單位也對該處水質進行不同的檢驗，昨（15）日公佈14件針對入水口、出水口、泳池壁共14件拭子檢體的檢驗結果，顯示均為「陰性」。

對於水質問題，感染科醫師與內科醫師也都發表看法，台大醫院內科部主治醫師、微生物專家盛望徽就認為，很有可能其他檢體也「驗不到」細菌，原因為微生物的量相當稀少，另外是因為大部分游泳池都有添加氯，有加氯的泳池通常就難以存在。

而感染科醫師中華民國防疫學會，理事長王任賢則指出，「食腦變形蟲」即便使用「氯」來消毒，也有可能存活下來，但當天很多人都在同一個水域，卻只有當事個案發病，認為可能就是「人」的問題。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民則表示，食腦變形蟲一開始是在跳水運動員身上發現，可能因為跳水的高度衝擊，食腦變形蟲從鼻腔帶入腦部，從耳朵或眼睛進入機率相當低，因此一般民眾可以盡量避免跳水，頭部也別浸泡到水。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

延伸閱讀
偷情人夫「10年激戰180回」　幼教師：甘願做小的…下場慘了
前男友分手多年「突然要來一下」重修舊好　她被撲倒發狠拿刀砍下他命根
妹子面試回「2答案」工作秒掰　大公司主管認了：2類人優先錄取

ET快訊
快訊／6縣市豪大雨特報！　對流雲系蓋滿北部
快訊／館長控「民進黨開的槍」　民進黨喊告
快訊／黑人出來了！　暴雨中鞠躬
快訊／館長控「民進黨開的槍」　陳明文回應
陳子玄認了「有戀人未滿對象」！　身分曝光
快訊／大雷雨來襲！　桃園2區淹水警戒
快訊／00878慘貼息！　除息行情失靈
快訊／陳建州爆性騷首現身　大牙回應了
DJ SODA被襲胸…日辣模嗆爆：癡漢大國！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

尼克妹被抓臀「日本人不關心」！在日台人曝原因：太多沉默性騷

基隆老大公廟點燈！副市長邱佩琳現身　見父親題字匾額直呼：好感動

「食腦變形蟲」14件水質檢體呈陰性　專家憂：問題恐在「人」

農曆7月鬼門開！　台南「最強女鬼散步導覽」聽鬼故事遊府城

夜奶寶寶蛀牙機率高7倍！　嬰兒口腔保健要及時...醫曝防蛀秘訣

蓮霧冰1個月會怎樣？　網看照片笑壞：是特級咒物

快訊／北北基等6縣市大雨特報！專家曝「雷雨胞移入」：快進室內

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」　雨彈連轟1.5小時！警戒區域出爐

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

尼克妹被抓臀「日本人不關心」！在日台人曝原因：太多沉默性騷

基隆老大公廟點燈！副市長邱佩琳現身　見父親題字匾額直呼：好感動

「食腦變形蟲」14件水質檢體呈陰性　專家憂：問題恐在「人」

農曆7月鬼門開！　台南「最強女鬼散步導覽」聽鬼故事遊府城

夜奶寶寶蛀牙機率高7倍！　嬰兒口腔保健要及時...醫曝防蛀秘訣

蓮霧冰1個月會怎樣？　網看照片笑壞：是特級咒物

快訊／北北基等6縣市大雨特報！專家曝「雷雨胞移入」：快進室內

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」　雨彈連轟1.5小時！警戒區域出爐

快訊／館長造謠「民進黨開槍」　余天：交情不錯為何亂點名？

EXO唯一人夫！　「二寶爸」CHEN結婚3年傳「10月補辦婚禮」

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

超浪漫愛心造型還放珍珠糖！　七夕限定「紅心芭樂千層」只賣2天

她哭收1萬3魔王帳單！「冷氣這樣裝」吹不涼　全場看傻

女子卡丁賽車場自撞護欄受傷　恆春警積極協助送醫

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

《霍爾的移動城堡》系列小說確定重譯！　霍爾、蘇菲續篇故事登場

鬼月到！台南推「最強女鬼散步導覽路線」超應景　4場次免費參加

冰品、配料稽查17件不合格！2件冰淇淋「腸桿菌科超標」

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

今起全台連下4天　雨最大時間曝

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

批台灣美食排名墊底！錫蘭：只有2樣能吃

今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞鬼

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」

下體分泌物3種顏色曝警訊　1狀況恐是癌症

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

全團上飛機「她獨留機場氣炸」　網驚：旅行社要關門了

更多熱門

相關新聞

蛋殼顏色不同「營養有差」？營養師解答

蛋殼顏色不同「營養有差」？營養師解答

逛街買蛋時，總會看見外殼顏色不一，有的偏白、有的偏紅，這也讓不少人疑惑「蛋殼顏色不同，營養有差別嗎」。對此，營養師林冠良解答，蛋殼顏色如同人類天生頭髮顏色的深淺一樣，取決於品種、遺傳，同樣重量之下營養基本是相同的。另外，他也提醒，買雞蛋時最該注意的應是新鮮與否、是否破損才對。

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

禮儀師開往生者玩笑！隔天出大事躺一個月

禮儀師開往生者玩笑！隔天出大事躺一個月

「黑兔年鬼門」要開了！「天菜道長」揭10大禁忌

「黑兔年鬼門」要開了！「天菜道長」揭10大禁忌

快訊／食腦變形蟲採檢出爐！3處進出水口檢體陰性　另7處檢驗中

快訊／食腦變形蟲採檢出爐！3處進出水口檢體陰性　另7處檢驗中

關鍵字：

食腦變形蟲周刊王

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

9成人都犯錯「冷氣報修沒人來」　內行曝1管道

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面