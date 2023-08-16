「食腦變形蟲」14件水質檢體呈陰性　專家憂：問題恐在「人」

▲台北女感染「食腦變形蟲」過世，如今水質檢測卻都陰性，專家認為問題恐不在水質。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

台北市一名30多歲女子，日前到一家新北市的親水設施游泳後，感染了「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」，7日後就因腦膜炎過世，消息震驚社會，相關單位也展開相驗，疾管署也送驗了56件檢體，昨（15）日公布14件已完成皆為陰性，如今有感染科醫師認為，如果當天那麼多人都在同一個水域戲水，卻只有她一人有狀況，認為問題可能在人而非水質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲56件檢體，已有14件出爐，皆為陰性。（圖／疾管署提供）

由於30多歲女性在去游泳池後，感染了「食腦變形蟲」，並在短時間內因腦膜炎死亡，疾管署與相關單位也對該處水質進行不同的檢驗，昨（15）日公佈14件針對入水口、出水口、泳池壁共14件拭子檢體的檢驗結果，顯示均為「陰性」。

對於水質問題，感染科醫師與內科醫師也都發表看法，台大醫院內科部主治醫師、微生物專家盛望徽就認為，很有可能其他檢體也「驗不到」細菌，原因為微生物的量相當稀少，另外是因為大部分游泳池都有添加氯，有加氯的泳池通常就難以存在。

而感染科醫師中華民國防疫學會，理事長王任賢則指出，「食腦變形蟲」即便使用「氯」來消毒，也有可能存活下來，但當天很多人都在同一個水域，卻只有當事個案發病，認為可能就是「人」的問題。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民則表示，食腦變形蟲一開始是在跳水運動員身上發現，可能因為跳水的高度衝擊，食腦變形蟲從鼻腔帶入腦部，從耳朵或眼睛進入機率相當低，因此一般民眾可以盡量避免跳水，頭部也別浸泡到水。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

延伸閱讀

▸ 偷情人夫「10年激戰180回」 幼教師：甘願做小的…下場慘了

▸ 前男友分手多年「突然要來一下」重修舊好 她被撲倒發狠拿刀砍下他命根

▸ 妹子面試回「2答案」工作秒掰 大公司主管認了：2類人優先錄取