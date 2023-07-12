快訊／邀學者談居住正義　民進黨高層：密切注意「716」

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起的716「公平正義救台灣」上凱道活動在即，民進黨中執會12日特別邀請淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳，暢談居住正義議題。據轉述，民進黨秘書長許立明會中談及，必須多多注意「716」，政治攻防的變化很快，「716」將成為政治議題攻防的分野。

民進黨中執會今天下午邀請蔡明芳以「居住政策的推動及挑戰—居住正義三大對策保障居住權」為題進行專案報告。

民進黨主席賴清德表示，今天很榮幸邀請到蔡明芳來演講，針對居住正義提供許多寶貴的建議，也清楚分析執政黨跟在野黨對於居住正義的政策；此外，也讓民進黨清楚知道，囤房稅率固然重要，但更重要的是稅基，囤房稅才有辦法發揮效果。

賴清德指出，蔡明芳特別提到，經濟成長的背後，房價高低不僅是居住正義，也是所得分配的問題，地方政府做得不夠，中央政府要更大膽地做下去，因為政府的執政基礎，就是要讓選民相信改變會繼續下去，要讓民眾對政府的信賴永續，他也要再次感謝蔡的精彩演講。

此外，據轉述，許立明會中在黨務報告階段特別談及，必須多多注意「716」，「716」將是政治議題攻防的分野，牽動整體選舉議題的節奏，而且政治攻防的變化很快，例如上禮拜還在聚焦居住正義、囤房稅議題，這禮拜又變成著重在外役監、民眾黨總統參選人柯文哲北流失言事件，大家還是要多多關注。