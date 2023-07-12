新竹「百帝超跑美髮」5店驚傳倒閉　消費者手上一疊票...超傻眼



▲新竹知名「百帝美髮」驚傳倒閉，不少消費者、投資人索償無門。（圖／翻攝臉書）



記者陳凱力／新竹報導

新竹起家的知名百元剪髮「百帝美髮」驚傳無預警倒閉，不只許多民眾手上的理髮券成為「壁紙」，還有不少投資人借款給程姓負責人後慘遭倒債，許多網友紛紛在各大社群點名找人。光是消費爭議投訴，新竹縣市至少就有4、50件，目前不少受害人已成立自救會，除了向消保官申訴外也將走法律途徑尋求救濟。

「百帝美髮」由程姓負責人在新竹創業起家，多年來於新竹市拓點建功、關新、林森、巨城，以及竹北勝利共5間門市。程姓負責人作風高調，經常在臉書秀出名貴跑車，新店開幕時更找來「超跑群」助陣，非常吸睛。

▲▼百帝美髮程姓負責人熱愛超跑，巨城店開幕的時候找來多輛超跑助陣，周年慶也請來陣頭熱鬧。（圖／翻攝百帝美髮臉書）





據了解，幾個月前程男的投資人及債主開始要不到錢，幾位金主後來互相聯絡後才發現「大家都是苦主」，其中有投資人損失金額達千萬。沒多久，臉書社團也開始出現消費者發文大吐苦水指，「百帝美髮」無預警停業、整修…手上一堆券根本不能用。

新竹市消保官證實，從6月間開始接獲百帝美髮的消費爭議申訴，消費者申訴購買了理髮券，卻因門市惡性倒閉無處可用，損失金額從數百元到數千元都有。

▲▼百帝美髮經常在粉專發文青貼文，節日的時候也會推出促銷活動。（圖／翻攝百帝美髮臉書）

不僅如此，新竹市消費者服務中心調閱該公司與負責人財稅資料，才發現兩者的收入與存款資料幾乎是零。但「百帝美髮」不只傳出消費者、投資人金錢糾紛，還有積欠員工薪水的問題，該案日前已由勞工處出面協助，確認談判協調破裂。

據了解，「百帝美髮」從百元理髮起家，店內同時販賣美髮產品、理髮券，經歷疫情、物價波動剪髮也從100元漲價到200元，業者幾乎是常態性的做買10送10、買20送20…的促銷活動，甚至買20送20之外再加送店內產品，少數人發現端倪，提早警覺百帝可能出現經營問題，趁快拿出剩下的券去退費，店員稱「不能退費可以換產品」，卻沒想到產品不是大品牌還貴得嚇人，讓消費者大罵惡劣。

▲▼消費者紛紛曬出手上的券，求償無門。（圖／翻攝臉書）

▲▼消費者與債主在網路上發聲。