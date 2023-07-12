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獨／「百帝剪髮」再爆龐式騙局！　債主控負責人違法吸金上億

▲▼新竹「百元超跑連鎖美髮店」傳倒閉　大批「一疊票苦主」哀號。（圖／翻攝臉書）

▲新竹知名百元剪髮連鎖店「百帝美髮」驚傳倒閉，現在還有投資人跳出來曝光負責人程男違法吸金。（圖／翻攝臉書，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹百元剪髮連鎖「百帝美髮」驚傳倒閉，5家分店從6月起陸續無預期歇業，民眾手中空有一大疊理髮卷找不到店剪頭髮，損失數千到數萬元不等，但這些消費者數萬元的損失只是「百帝風波」的零頭，現在更有投資人跳出來，爆料「百帝美髮」程姓負責人違法吸金，數十名受害人，累積損失金額超過億元。

《東森新媒體ETtoday》訪問到「百帝美髮」程姓負責人的債權人之一、J先生。他表示，程男利用「高投報」的投資吸引大家參與投資，他們一開始也半信半疑，所以只拿出幾萬元試試水溫，程男也都依約返利，後來雙方慢慢建立起信任，程提出的投資需求越來越密集、金額越來越大。

▲▼「百帝剪髮」再爆龐式騙局　狂吸上億神隱！反告債主妨害名譽。（圖／翻攝）

▲投資人表示，程男提出資金需求、需求時間以及利息，但不會詳細說明投資項目以及內容。（圖／J先生提供，下同）

雙方合作2年左右，因程男返利一直正常，且程提出的投資月息平均都有7~10%，投報是真的很不錯，J先生開始越放越多，期間還有不少朋友主動加入投資群，直到去年底，他們才發現程男似乎出現財務狀況，返利困難。

基於長期投資的默契與信任，J先生與其他投資人仍對程男保持信任態度，沒想到幾個月後，程男已經完全拿不出錢，J先生與友人部分就損失了超過2千萬。

有投資人表示，程男對於投資內容都很含糊，只會籠統的表示投資政治人物、投資蔬果事業…等等，但實際上真正的投放項目他們並不清楚，程男只會提出資金需求數字、投資時間以及投報利率給大家，有興趣的就投，其餘細節一律不准多問。

▲▼新竹「百元超跑連鎖美髮店」傳倒閉　大批「一疊票苦主」哀號。（圖／翻攝臉書）

▲▼程男經常在臉書曬車曬名牌，而且還會發勵志文。

▲▼「百帝剪髮」再爆龐式騙局　狂吸上億神隱！反告債主妨害名譽。（圖／翻攝臉書）

一名投資人說，他們知道美髮店其實並不賺錢，但程男依然生活得光鮮亮麗，開超跑、用名牌，大家才好奇他怎麼賺錢，所以當程男向他們透露自己的生財方式並邀請加入時，大家才會信以為真，而前面一年多，也的確返利正常，後面才會越放越多。

據了解，這類似龐式騙局的受害人將近2、30位，每位投資人損失金額從數百到數千都有，估測總金額破億元。受害人不甘心要不到錢，除了向法院提出訴訟外，還上網爆料程男吸金手法，希望提醒其他人，結果反被程男提告妨害名譽。不僅如此，其中還有受害人向法院提出2000萬的本票裁定訴訟確立，結果程男竟找律師提抗告，但最後程男卻因繳不出18萬8的裁判費被駁回。

J先生的委任律師王楫豐律師表示，目前已接獲2名債權人委託進行訴訟，他們會將手邊證據資料進行整理後，以違反銀行法、詐欺等罪嫌向程男提出告訴。

▲▼「百帝剪髮」再爆龐式騙局　狂吸上億神隱！反告債主妨害名譽。（圖／翻攝臉書）

▲▼陸續有網友開始在社群點名他還錢。

▲▼「百帝剪髮」再爆龐式騙局　狂吸上億神隱！反告債主妨害名譽。（圖／翻攝）

▲▼「百帝剪髮」再爆龐式騙局　狂吸上億神隱！反告債主妨害名譽。（圖／翻攝）

▲▼從對話截圖發現，光其中一個投資群的投資金額就超過7000萬，債主估測，程男的吸金數字超過上億。

▲▼「百帝剪髮」再爆龐式騙局　狂吸上億神隱！反告債主妨害名譽。（圖／翻攝）

▼有債主要不到錢上網爆料，反而被程男控告妨害名譽。

▲▼「百帝剪髮」再爆龐式騙局　狂吸上億神隱！反告債主妨害名譽。（圖／翻攝）

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關鍵字：

百帝美髮

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