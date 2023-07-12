　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「怕金溥聰」急了才失言？　前幕僚分析：他的敵人就是自己

▲▼館長陳之漢及前時力立委黃國昌發起7/16「公平正義」上凱道遊行活動，今日兩人特地送交邀請函給民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲近來拋出多項議題引發討論，日前他提出的「北流太監說」卻慘遭炎上。對此，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡12日就在臉書分析，柯文哲不斷失言的背後，應是想到自己的操盤手黃珊珊和國民黨總統參選人侯友宜的金溥聰相比，怎能不慌張？她也提到，不斷說錯話的荒謬，製造了「柯文哲會當總統」的恐慌，柯文哲的敵人就是柯文哲。

吳靜怡指出，柯文哲的網路聲量極具攀升，本週是侯友宜、民進黨總統參選人賴清德的2倍，這種熱度形同家裡後院失火，本來「重啟服貿」還能控制，沒想到「太監」二字引起藍綠公憤，更糟糕的是柯粉義勇軍（網軍）積極護航出征，無論是PTT、 FB這些舉動，都讓人相當反感，遲來又沒誠意的道歉無法止血，還陸續出現了「柯文哲會當總統」的恐慌感。

吳靜怡分析，柯文哲不斷失言的背後，應該不是民調高了而驕傲，恐怕是對於「世態炎涼」感到恐懼，想到自己的競辦總幹事黃珊珊和侯友宜的總幹事金溥聰相比，皇上怎麼能不慌張？她表示，金溥聰的出現，表示國民黨勢必已經準備好「弓上弦，刀出鞘」，重整紀律的目標一定是讓柯文哲在地方組織盤的保護傘「藍白合」油水分離，並想辦法讓鴻海創辦人郭台銘重返國民黨大聯盟。

此外，吳靜怡認為，7月16日柯文哲跟前立委黃國昌、「館長」陳之漢同台遊行，自以為是加分，但應該沒有人敢跟柯文哲說實話，這兩個人的樣子，才是社會霸凌現象的代表，不爽就噴髒話、忌妒就亂打小報告，踩著國民黨起家又砲打民進黨，肆無忌憚的張揚跋扈還懂裝可憐，又或者，柯文哲跟他們物以類聚，人設崩盤。

吳靜怡最後直言，「不斷說錯話的荒謬，製造了『柯文哲會當總統』的恐慌，柯文哲的敵人就是柯文哲。」

ET快訊
快訊／重慶北路「公車連撞3公車」！　6人送醫
李坤城兒痛揭「林靖恩霸凌」！　害父酗酒罹大腸癌
快訊／殺警犯易寶宏「重大違規」！　被送回一般監獄
週日「716預報圖」曝光！　他嚇喊：不要來鬧
早市打工賣飯糰！　采子發聲了
周末「可能有颱風攪局」　全台濕一片整天有雨
快訊／國道乘客突「無呼吸心跳」　駕駛下車跪地CPR
「每票500」賄選！　議員被判當選無效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳致中遭爆坐牢像渡假　他曝誇張經歷：政治人物有特權不意外

殺警嫌爽服外役監　美女議員轟賴清德切割：以為他今年才入黨

立陶宛人聲樂團巡台最終站　駐台代表最愛「望春風」

媒體曝「生物戰劑」會議紀錄　國防部揪錯：不會像共軍用「本黨」發言

柯文哲怕金溥聰急了才失言？　前幕僚分析：他的敵人就是自己

2024賴清德勝率有多高？　他曝關鍵：老三不能被徹底拋棄

曹興誠批司改牛步「心血管堵塞」　邀朝野立委共提2改革方向

潘孟安愛貓找到了！　「麒麟」信念堅強離家3天回家了

北高住宅價格指數下跌了！全台微幅上漲　內政部：不動產市場走入盤整

拆文湖線座椅擬擴大實施　蔣萬安：9月開學後「依人潮彈性調整」

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

陳致中遭爆坐牢像渡假　他曝誇張經歷：政治人物有特權不意外

殺警嫌爽服外役監　美女議員轟賴清德切割：以為他今年才入黨

立陶宛人聲樂團巡台最終站　駐台代表最愛「望春風」

媒體曝「生物戰劑」會議紀錄　國防部揪錯：不會像共軍用「本黨」發言

柯文哲怕金溥聰急了才失言？　前幕僚分析：他的敵人就是自己

2024賴清德勝率有多高？　他曝關鍵：老三不能被徹底拋棄

曹興誠批司改牛步「心血管堵塞」　邀朝野立委共提2改革方向

潘孟安愛貓找到了！　「麒麟」信念堅強離家3天回家了

北高住宅價格指數下跌了！全台微幅上漲　內政部：不動產市場走入盤整

拆文湖線座椅擬擴大實施　蔣萬安：9月開學後「依人潮彈性調整」

快訊／台南學甲民宅火警　明火濃煙竄出警消全力撲滅

《魷魚2》機場開拍惹議！劇組強硬擋路　民眾氣炸：以為是官？

宜蘭計程車路口猛撞「娃娃車側翻」13人傷勢曝　2童臉部撕裂傷

陸郵政銀行招牌將CHINA拼成「CIHNA」：工人不懂這英文

兩岸青年峰會北京開幕　潘賢掌籲共同推动「两岸和平发展」

陳致中遭爆坐牢像渡假　他曝誇張經歷：政治人物有特權不意外

快訊／北市公車駕駛恍神　專用道連撞3公車！6人受傷送醫

快訊／快來對答案！　大學分科測驗物理補教解答出爐

等24車才過女仍被撞　沙鹿「地獄路口」險又釀禍...9月增設號誌

遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用　年進出口貿易額可增1.5兆

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

政治熱門新聞

登陸演習驚見比基尼辣妹　退將揪戰車1錯誤

侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望明在台東合體

拆文湖線座椅有成效　北捷評估擴大

侯友宜、郭台銘今有望台東合體

快訊／柯文哲道歉了！　認「用語不當」會檢討

賴清德訪Line公司尋合作「共同打擊網路詐騙」

郭台銘稱危老重建失控　林右昌駁：脫離事實甚遠

柯文哲嗆蔡、賴別拜「中國來的媽祖」　他酸：媽祖成神時有中共？

賴清德私大補助3.5萬　天河基金會推「青年志工補助1.6萬學貸」

詐騙集團冒名高嘉瑜　竟錯貼游淑慧照片

郭台銘稱危老重建失控　營建署斥：脫離事實

鄭文燦：自民黨幹部皆歡迎台灣加入CPTPP

曾表態支持柯文哲！侯友宜拔樁成功？　將與他在台東同台

分析／郭台銘、鄭麗文不挺侯友宜失誠信？　藍應慎防火車對撞

更多熱門

相關新聞

賴清德勝率有多高？　他曝關鍵

賴清德勝率有多高？　他曝關鍵

民進黨總統參選人賴清德子弟兵、立委林俊憲12日受訪說，國民黨有14個執政縣市，還有30幾席立委，他認為若國民黨能凝聚小雞，國民黨總統參選人侯友宜仍有未來性，民眾黨總統參選人柯文哲則會接受「反綠」票源，因此，賴清德致勝關鍵在於，南部縣市一定要大贏、拿到6成以上的選票。

柯文哲道歉　蔣萬安：謝謝公務員

柯文哲道歉　蔣萬安：謝謝公務員

曾表態支持柯文哲！侯友宜拔樁成功？　將與他在台東同台

曾表態支持柯文哲！侯友宜拔樁成功？　將與他在台東同台

柯文哲嗆蔡、賴別拜「中國來的媽祖」　他酸：媽祖成神時有中共？

柯文哲嗆蔡、賴別拜「中國來的媽祖」　他酸：媽祖成神時有中共？

柯文哲爆日本「要台死心入CPTPP」　經貿辦：日本一直表示歡迎

柯文哲爆日本「要台死心入CPTPP」　經貿辦：日本一直表示歡迎

關鍵字：

柯文哲金溥聰失言吳靜怡

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

宥勝神隱3周「現身澳洲」被直擊

Toyz爆勾搭人妻！直播脫口「我們都是合意性交」

白飯之亂落幕？熱炒店編輯貼文道歉了

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

錢包哭哭！農曆六月「 4生肖」小心漏財

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面