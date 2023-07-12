柯文哲怕金溥聰急了才失言？　前幕僚分析：他的敵人就是自己

▲民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲近來拋出多項議題引發討論，日前他提出的「北流太監說」卻慘遭炎上。對此，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡12日就在臉書分析，柯文哲不斷失言的背後，應是想到自己的操盤手黃珊珊和國民黨總統參選人侯友宜的金溥聰相比，怎能不慌張？她也提到，不斷說錯話的荒謬，製造了「柯文哲會當總統」的恐慌，柯文哲的敵人就是柯文哲。

吳靜怡指出，柯文哲的網路聲量極具攀升，本週是侯友宜、民進黨總統參選人賴清德的2倍，這種熱度形同家裡後院失火，本來「重啟服貿」還能控制，沒想到「太監」二字引起藍綠公憤，更糟糕的是柯粉義勇軍（網軍）積極護航出征，無論是PTT、 FB這些舉動，都讓人相當反感，遲來又沒誠意的道歉無法止血，還陸續出現了「柯文哲會當總統」的恐慌感。

吳靜怡分析，柯文哲不斷失言的背後，應該不是民調高了而驕傲，恐怕是對於「世態炎涼」感到恐懼，想到自己的競辦總幹事黃珊珊和侯友宜的總幹事金溥聰相比，皇上怎麼能不慌張？她表示，金溥聰的出現，表示國民黨勢必已經準備好「弓上弦，刀出鞘」，重整紀律的目標一定是讓柯文哲在地方組織盤的保護傘「藍白合」油水分離，並想辦法讓鴻海創辦人郭台銘重返國民黨大聯盟。

此外，吳靜怡認為，7月16日柯文哲跟前立委黃國昌、「館長」陳之漢同台遊行，自以為是加分，但應該沒有人敢跟柯文哲說實話，這兩個人的樣子，才是社會霸凌現象的代表，不爽就噴髒話、忌妒就亂打小報告，踩著國民黨起家又砲打民進黨，肆無忌憚的張揚跋扈還懂裝可憐，又或者，柯文哲跟他們物以類聚，人設崩盤。

吳靜怡最後直言，「不斷說錯話的荒謬，製造了『柯文哲會當總統』的恐慌，柯文哲的敵人就是柯文哲。」