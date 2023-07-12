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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲外交風波不斷　趙怡翔列失言紀錄：不會是最後一次

▲▼台北市議會市政總質詢民進黨顏若芳、林延鳳及趙怡翔三位議員，對台北市長蔣萬安及市府團隊進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲趙怡翔諷刺柯文哲失言不會是最後一次。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日稱，訪日時「自民黨幹事長」跟他說「台灣沒有辦法參加CPTPP」，遭揭穿並未與其見面，引發討論。對此，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人趙怡翔公布柯文哲的失言紀錄，他批評，「我相信這也不會是最後一次」。

趙怡翔表示，柯文哲的外交風波不斷，有損理念相近盟友的互信關係，柯文哲7月10日在節目上時稱他日前訪日時見到「自民黨幹事長」，這個「自民黨幹事長」跟他說「台灣沒辦法參加CPTPP，台灣要死那個心」，然而柯文哲這次去日本根本沒有見到自民黨幹事長茂木敏充，而是自民黨參議院幹事長世耕弘成。

趙怡翔指出，其實先不論名字或頭銜，重點在柯文哲的不當引述，柯文哲說這位日本政要跟他說，「台灣沒辦法參加CPTPP」，但連後續民眾黨自己都澄清對方講的是「有政治問題必須解決」，因此建議台灣現行推動雙邊貿易談判，事實上，這也正是政府努力的方向，無論從與美國簽訂21世紀貿易倡議，到與各CPTPP會員國的遊說與溝通，任何促使台灣多元貿易的機會，都不會放棄。

趙怡翔表示，同時柯文哲引述閉門會談時，也應該先徵詢對方的同意，這是最基本的外交禮儀，也是避免國際誤會或誤解的基本前提。

趙怡翔諷刺說，這不是柯文哲首次錯誤引述國際專家的談話內容，包括最近也亂講說美國學者葛來儀認為他「最能溝通中美」立刻被打槍，顯然國內的政治玩法，國際行不通；柯文哲姑妄言之的習慣，在國內或有成效，使部分群眾認為他逗趣，但在國際關係上，尤其針對重要的國際會面，這樣的做法確實會對國家外交帶來負面影響，這是柯文哲7度的外交風波，但很可惜的，「我相信這也不會是最後一次」。

▼趙怡翔貼出柯文哲「失言地圖」。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

▲▼趙怡翔貼出柯文哲「失言地圖」。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

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