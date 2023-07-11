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大陸 大陸焦點 特派現場

寶格麗官網「台灣列為國家」遭陸網友出征　官方道歉了

▲▼Bvlgari寶格麗上海國金中心精品店揭幕。（圖／翻攝自微博）

▲BVLGARI寶格麗上海國金中心精品店。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

全球知名奢侈品牌寶格麗（BVLGARI）被中國網友發現，在非大陸地區的官網中把台灣（Taiwan）與中國（China）並列顯示，疑有並列為「國家」之意，因此遭大批網友出征。對此，寶格麗回應，尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移，海外官網因管理疏忽發生錯誤標註，已立即糾正。

綜合陸媒報導，7月11日當天，寶格麗與手遊王者榮耀合作推出聯名角色皮膚，登上微博熱搜，但這個話題很快被另一項爭議蓋過。

▲寶格麗與王者榮耀遊戲推出的聯名款皮膚。（圖／翻攝微博）

▲寶格麗與王者榮耀遊戲推出的聯名款皮膚。（圖／翻攝微博）

有微博網友發現，寶格麗官網的「所有店鋪」中，在亞洲店鋪中將中國（China）、中國香港特別行政區（Hong Kong SAR China）和中國澳門特別行政區（Macao SAR China）並列顯示。

不過，在亞洲市場下拉欄中，台灣僅顯示為「台灣」，不僅未與上述三者並列顯示在第一行，而是與日本、新加坡、印度、以色列等國家並列在第二行。

▲寶格麗遭大陸網友出征，稱其官網把台灣與中國並列為國家。（圖／翻攝九派新聞）

▲寶格麗官網被懷疑把台灣與中國並列為國家，遭大陸網友出征。（圖／翻攝九派新聞）

大陸網友群情激憤，不僅要求寶格麗官網將台灣2字「改正」為「台灣地區」或「中國台灣」，與中國並列，還點名舒淇、劉亦菲、劉雯、楊洋、吳磊、佟麗婭等品牌代言人出面表態。

對此，寶格麗晚間發聲明回應，寶格麗公司尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。品牌在海外官網上因管理疏忽發生的店鋪地址和地圖標識誤注，今日發現後已立即糾正，對錯誤深表歉意，「我們誠摯感謝網友監督，並正在聯動第三方國際服務商，確保正確標示海外官網上的相關國家和地區。」

▼寶格麗聲明強調，海外官網因管理疏忽標註失誤，已立即糾正。（圖／翻攝自微博）

▲寶格麗聲明。（圖／翻攝自微博）

 
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