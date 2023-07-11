　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九「邀陸生訪台」獲准了　國台辦讚具有積極意義

▲▼前總統馬英九出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（資料圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／北京報導

馬英九基金會邀請大陸大學生來台交流案，目前已獲聯審會通過。大陸國台辦今（11）日回應稱，此訪是3年多來大陸高校首次組團赴台交流，對於促進恢復兩岸雙向交流「具有積極意義」。

▲ 陳斌華擔任新一任國台辦發言人。（圖／記者蔡儀潔攝）

國台辦新聞發言人陳斌華指出，應馬英九文教基金會邀請，北京大學黨委書記郝平同志擬於7月15日至23日率北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大陸高校36名師生赴台交流。

陳斌華表示，此次交流團在台期間，將與台灣大學、政治大學、中國文化大學、東華大學等高校交流，並赴台北、台中、新北、新竹和花蓮等縣市參訪。

陳斌華指出，此訪是3年多來大陸高校首次組團赴台交流，對於促進恢復兩岸雙向交流具有積極意義；希望大陸高校師生團在台灣交流參訪一切順利，「我們支持鼓勵兩岸青年加強往來，在交流互動中增進瞭解、互學互鑒，攜手開創光明未來。」

馬英九基金會執行長蕭旭岑11日表示，稍早接獲內政部移民署通知，馬英九基金會邀請中國大陸大學生暑期來台交流案已獲聯審會通過。蕭旭岑肯定蔡政府順應支持兩岸青年交流的廣大民意，從善如流同意此次陸生訪台案。

ET快訊
快訊／小隊長墜樓身亡　保二總隊證實：近日才升職
鬼父猥褻女兒上百次：妳身體有一部分是我的肉
侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望在台東合體
本以為沒屁用！建商交屋「送1物」　住戶驚呆推：實際超好用
起床就滑手機？正妹科學家點名3NG習慣「易對大腦產生壞影響」
誤傳許維恩親餵影片到群組？　王家梁急解釋
馬英九「邀陸生訪台」獲准　國台辦發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

貴州「世界最大苗寨」起火釀2死6傷！客服人員竟稱：只是消防演習

馬英九「邀陸生訪台」獲准了　國台辦讚具有積極意義

政大雄鷹首赴北京！　與北控青年球隊切磋球技

溫州歡迎台青來發展　創業創新成果展圓滿落幕

法拉利停店門口遭「三角錐砸車窗」！他爽一秒代價超慘痛

斥資20億！溫州台商科技產業園啟動

首屆吉台交流洽談會舉辦　吳成典、李政宏籲兩岸進一步合作

寶格麗官網台灣前面未加「中國」遭陸網友出征　藝人代言也受波及

陸內需不振　中國社科金融所：建議大幅降息、提高財政赤字率

廣東大學生吐槽UNIQLO「錢少事多」　連喝水都要向主管報備

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

貴州「世界最大苗寨」起火釀2死6傷！客服人員竟稱：只是消防演習

馬英九「邀陸生訪台」獲准了　國台辦讚具有積極意義

政大雄鷹首赴北京！　與北控青年球隊切磋球技

溫州歡迎台青來發展　創業創新成果展圓滿落幕

法拉利停店門口遭「三角錐砸車窗」！他爽一秒代價超慘痛

斥資20億！溫州台商科技產業園啟動

首屆吉台交流洽談會舉辦　吳成典、李政宏籲兩岸進一步合作

寶格麗官網台灣前面未加「中國」遭陸網友出征　藝人代言也受波及

陸內需不振　中國社科金融所：建議大幅降息、提高財政赤字率

廣東大學生吐槽UNIQLO「錢少事多」　連喝水都要向主管報備

快訊／小隊長墜樓身亡　保二總隊證實：表現優異近日才升職

喜歡非洲球員的韌性！邱大宗：有自信把丹尼爾訓練好

新北聊藝療列車開進仁愛之家　新莊歌劇團牛郎織女逗樂長輩

《魷魚2》剛開拍就又出事！「工作人員態度跋扈」惹怒民眾　劇組道歉

侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望明在台東合體

貴州「世界最大苗寨」起火釀2死6傷！客服人員竟稱：只是消防演習

七夕香氛盤點：花漾迪奧BOBBY限量復刻版、YSL隨心鎖慾限定版淡香精

開創新通路！科技業挺新北青農　攜手同創永續共好

「妳身體一部分是我的肉」鬼父情勒猥褻女兒上百次　法院判決出爐

丁學文／搶救生育率　性別平等要先跟上！

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

大陸熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

28歲正妹逛夜市慘死！目擊者嘆：她慢了半步

醉女當街露底性侵男子　硬上扒衣扯褲濺血

跟團遊車上睡覺　她被導遊罵：妳不尊重我

退休教授拿「動態模糊照」　入選全國攝影展

A股股王淪壁紙！曾超越貴州茅台　這公司黯然退市

奇點汽車燒光736億　交不出一輛電動車

血洗廣東幼兒園6死1傷！傳孩子被車撞報復行兇

馬英九邀陸生訪台獲准　國台辦回應

美對陸發出旅遊警示！陸：錯誤做法

主人懸賞4300萬找走失愛犬！結局傻眼

恐怖亂流像坐大怒神…空姐甩到天花板撞碎指示燈！

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

更多熱門

相關新聞

馬英九基金會邀「陸生」來台准了　移民署：同意大陸5校師生來訪

馬英九基金會邀「陸生」來台准了　移民署：同意大陸5校師生來訪

移民署11日會同相關機關共同審查「財團法人馬英九文教基金會邀請大陸學生訪臺案」，經聯合審查會決議，專案同意本案大陸師生來台參訪。

朱立倫率團慶祝生日！　馬英九：兩岸年輕人互動是「欲罷不能」

朱立倫率團慶祝生日！　馬英九：兩岸年輕人互動是「欲罷不能」

影／馬英九去酒吧過73歲生日！　搭Live Band連唱3首西洋老歌

影／馬英九去酒吧過73歲生日！　搭Live Band連唱3首西洋老歌

合憲九二共識　覓回兩岸春暖花開

合憲九二共識　覓回兩岸春暖花開

誰搞臭大巨蛋？李四川：柯對號入座

誰搞臭大巨蛋？李四川：柯對號入座

關鍵字：

國台辦陳斌華馬英九陸生團

讀者迴響

熱門新聞

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

城隍警示小心火和電　4生肖注意

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

撞擊瞬間曝光！花蓮警車撞機車　騎士噴飛亡

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

UNIQLO「免費好康」被挖出

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面