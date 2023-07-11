馬英九「邀陸生訪台」獲准了　國台辦讚具有積極意義

▲前總統馬英九。（資料圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／北京報導

馬英九基金會邀請大陸大學生來台交流案，目前已獲聯審會通過。大陸國台辦今（11）日回應稱，此訪是3年多來大陸高校首次組團赴台交流，對於促進恢復兩岸雙向交流「具有積極意義」。

▲ 陳斌華擔任新一任國台辦發言人。（圖／記者蔡儀潔攝）

國台辦新聞發言人陳斌華指出，應馬英九文教基金會邀請，北京大學黨委書記郝平同志擬於7月15日至23日率北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大陸高校36名師生赴台交流。

陳斌華表示，此次交流團在台期間，將與台灣大學、政治大學、中國文化大學、東華大學等高校交流，並赴台北、台中、新北、新竹和花蓮等縣市參訪。

陳斌華指出，此訪是3年多來大陸高校首次組團赴台交流，對於促進恢復兩岸雙向交流具有積極意義；希望大陸高校師生團在台灣交流參訪一切順利，「我們支持鼓勵兩岸青年加強往來，在交流互動中增進瞭解、互學互鑒，攜手開創光明未來。」

馬英九基金會執行長蕭旭岑11日表示，稍早接獲內政部移民署通知，馬英九基金會邀請中國大陸大學生暑期來台交流案已獲聯審會通過。蕭旭岑肯定蔡政府順應支持兩岸青年交流的廣大民意，從善如流同意此次陸生訪台案。