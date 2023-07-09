影／馬英九去酒吧過73歲生日！　搭Live band連唱3首西洋老歌

記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九今年將過73歲生日，今（8）日他與姊姊馬以南等朋友前往建國北路一間有Live Band的餐酒館聚餐，一行人一開始簡單用完餐點後，馬英九則主動上台連唱了Cotton Field、Rose Garden等3首西洋老歌，唱得勁性的階段，手也不時地打起拍子，場面相當有趣。

馬英九日前過生日時，就曾被媒體拍過與家人前往該餐酒館，當時也演場了歌手John Denver的經典歌曲Take Me Home, Country Roads。本月13日就是馬英九73歲生日，今與姊姊等一行朋友一同前往建國北路一間有Live Band的餐酒館聚餐。

據了解，該餐廳在前兩天就已悄悄把馬英九要到餐廳用餐的消息跟熟識的朋友說，不到一天，該餐廳座位就已全部訂滿。馬英九今在晚餐時間抵達現場，不少民眾看到爭先恐後搶著與他合影，馬也展現極高的親和力，一一地與民眾合影。

在馬英九用餐完畢後，馬英九主動上台連唱了Cotton Field、Rose Garden等3首西洋老歌，以及一首中文歌曲「可可托海的牧羊人」，樂手老師也調侃說「馬總統今天看起來有點緊張，可能是人太多了！」，不少民眾搶著拍下難得的畫面，馬唱得勁性的階段，手也不時地打起拍子，場面相當有趣。

▼馬英九2到餐酒館過73歲生日 。（圖／讀者提供）

