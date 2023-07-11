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大溪3國中生慶祝畢業戲水溺斃　市府啟動協助

▲桃園市消防局人員今天下午在小烏來天空步道水域搶救3名溺水國中生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局人員今天下午在小烏來天空步道水域搶救3名溺水國中生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市大溪3名國中生，今（11）日下午於復興區小烏來天空步道水域發生溺水案，3名學生雖被搶救送醫但最後仍宣告不治，桃園市長張善政第一時間在臉書貼文，已指示教育局與校方協助家屬提供一切必要的幫助；市府會再次盤點所有潛風險較高水域，除明確標示外，也會透過各個管道加強安全宣導，請市民朋友夏日戲水務必保持警戒，一定要多加留意孩子行蹤，給予正確的觀念，避免憾事再次發生。

桃園市教育局指出，教育局今天下午接獲消防局通知，大溪區某國中3名畢業生於復興區小烏來天空步道戲水，不慎發生溺水事件，警消獲報到場，先後將溺水學生救起，後續分別送國軍桃園總醫院及三峽恩主公醫院搶救，稍早醫院已宣布3名學生急救無效。

學校獲悉後立即進行校安通報，該校主任與教育局校外會副督導與教官，於第一時間至醫院瞭解狀況並慰問家屬，教育局已先致贈3位學生家屬慰問金各2萬元，後續會全力協助家屬處理相關事宜，另外其餘4名學生雖均安全，教育局後續將啟動悲傷輔導，協助關懷。

市長張善政於第一時間在臉書上貼文表示，今天下午在小烏來風景區宇內橋上游的深潭發生溺水事件，有7名國中畢業生跑到禁止戲水區域玩水，其中3名學生疑似在深水區不幸溺水。消防局與風管處接獲通報立即前往，動員30名人力全力搜救，很遺憾，3名學生被尋獲時已無生命跡象。經送醫院搶救後，仍宣告不治。

▲桃園市長張善政在臉書發文，籲請市民夏日戲水務必注意安全，並留意孩子行蹤，給予正確的觀念，避免憾事再次發生。（圖／翻攝自事長張善政臉書）

▲桃園市長張善政在臉書發文，籲請市民夏日戲水務必注意安全，並留意孩子行蹤，給予正確的觀念，避免憾事再次發生。（圖／翻攝自事長張善政臉書）

市長張善政接獲學生溺水消息後心情相當沉重，當時也立即指示教育局前往醫院，與校方共同協助家屬，提供一切必要的幫助。正值暑假期間，戲水時務必要留意自身安全，第一，山區午後容易發生大雨，請隨時留意氣象預報；第二，公告禁止戲水的水域，雖然看似平穩，但是水面下易有暗流與漩渦，相當危險，千萬不可在此從事任何水域活動，包含游泳、戲水、釣魚等等。

桃園市府強調，會再次盤點所有潛在風險較高的水域，除了明確標示外，也會透過各個管道加強安全宣導，請市民朋友夏日戲水務必保持警戒，並提醒家長，在暑假期間，一定要多加留意孩子的行蹤，給予正確的觀念，避免憾事再次發生。

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