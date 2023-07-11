租實驗室製藥「卻臭得要命」　火場發現K他命...製毒集團終曝光

▲品庠醫藥負責人章家豪先後在大同大學、內科租用實驗室，以製藥為名研究縮短製毒技術。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

品庠醫藥生技公司以研發「學名藥」為名，在大同大學租用育成實驗室進行製毒實驗，因為進口的化學原料數量龐大，引起檢警調懷疑，但長期盯梢卻毫無斬獲，直到去年初實驗室發生大火，專案小組藉火調機會，進入火場調查，確認有已製成的K他命等三級毒品，專案小組不動聲色，循線在北、南破獲另2間製毒工廠。

專案小組調查，品庠醫藥是合法立案的生技公司，負責人章家豪本身具有化工碩士學歷，2019年4月起，品庠醫藥向台北市私立大同大學承租產學合作實驗室，名義是研發新藥物，實際上是在嘗試製毒技術，2021年5月間，章男認為技術純熟後，耗資4000萬進口化學原料與相關機具，正式開始製毒。

由於部分化學原料除了可製作合法藥物外，也同時可用來製作毒品的先驅藥物，一直都是列管項目，專案小組獲報品庠醫藥進口的原料數量過於龐大，因此起疑，並時常前往探詢勘查大同大學實驗室，發現有同學會抱怨實驗室傳出惡臭，但因一直未取得製毒廢棄物或其他具體事證，足以向法院聲請搜索票，專案小組只能按兵不動，持續觀察。





▲品庠醫藥生技公司租用實驗室研發製毒的現場。（圖／調查局提供）

直到2022年3月間，實驗室人員因操作機器不慎爆炸，釀成火災，台北地檢署檢察官江宇程立即指示專案小組，趁著調查起火原因的機會，一同進入火場勘查，果然發現已完成的K他命，但現場所剩製毒原料過少，專案小組研判該集團另有工廠，大同大學的據點只是用來測試製成的地方。

為免打草驚蛇，檢察官先依一般火災案件結案，以實驗器材是新的，也設有防爆裝置，認為品庠醫藥負責人章家豪及現場宋姓員工已盡注意義務，以罪嫌不足等理由，將2人涉嫌公共危險罪部分處分不起訴。

隨後台北地檢署指揮的專案小組會同高雄地檢署，並擴大納入刑事局偵三大隊、調查局台北市調查處、南部機動工作站、保警第三總隊、臺北市、新北市、高雄市、宜蘭縣、南投縣、彰化縣警局等多處警調單位投入偵辦。

專案小組首先發現，曾在大同大學實驗室參與製程研發的易姓製毒師，南下高雄大寮租用廠房，並招募黃姓、理性、鄭姓、陳姓等4人製毒，轄區高雄地檢署在2022年5月底展開搜索約談，查扣市價4.5億元的K他命等成品，以及大量化學原料。

▲品庠醫藥已經完成製毒技術研發。（圖／調查局提供）

另外，章家豪持續以品庠醫藥公司名義，在內湖科學園區租用辦公室，準備縮短製毒製成，以求迅速製毒販售，因此在2023年5月間，趁章男還沒開始大量生產前，展開搜索，同樣查扣大量的K他命成品、半成品。

總計專案小組號時1年多佈線跟監，一舉破獲3個製毒實驗工廠，逮捕12名製毒集團成員，其中章家豪估計已靠製毒獲利數千萬元，由於3個製毒現場所查扣的化學原料仍可用來製造合法藥物，檢方不排除在被告同意後，進行變價拍賣。