陸爆紅「科學玩具」容易自燃　缺乏統一安全標準

▲科學玩具。（圖／翻攝自淘寶網站）

記者林郁婷／綜合報導

「科學玩具」最近在大陸坊間走紅，商家利用「激發創造」、「玩轉科學」這類廣告詞吸引家長，然而這些色彩繽紛的瓶罐，其實暗藏危險，很多都是「三無」產品，接觸使用後可能導致小朋友受傷。對此，許多專家呼籲，應建立統一的安全標準，並加強源頭管。

根據大陸官媒《新華社》報導，現在在網購平台搜尋「科學玩具」，就會出現一堆產品，大多標榜著科學教育，將化學原料裝進各色玻璃瓶販售，常見的有小蘇打、乙酸鈉和硼砂等，再附帶一些實驗器具，價格從幾十元到數百元不等，月銷近千個。

報導稱，賣家對於產品安全性，再三保證「所有的原料均經過了國家標準檢測，保證無毒無害」，但是要求出示檢測報告時，對方卻沒有再回覆。

▲科學玩具內的化學原料可能引發火災。（圖／翻攝自新華社）

另一家網店列出販售的各類實驗原料，其中包括鈉、鋰等反應較劇烈的化學物質。化工原料公司總經理夏陽指出，鈉、鋰屬於活潑金屬，非常容易自燃，「保存、使用不當很容易產生失火風險」。

事實上，現在很多玩具店和書店都設有販賣「科學玩具」的專區，銷售量也很好。然而這些玩具很多是「三無」產品，無生產日期、無生產許可證以及無生產者名稱，部分化學原料的安全性也難以保障，若兒童誤食很可能造成中毒。

過去就有人在「黑貓投訴平台」表示，「孩子因誤食不明成分的實驗材料而極度不適」；各地也有小朋友因誤食硼砂而急性中毒的案例，因此市場監管總局提醒消費者，購買兒童化學實驗玩具，避開「三無」產品，並嚴格按照說明書來使用。

▲科學玩具含多種化學試劑。（圖／翻攝自新華社）

據了解，「科學玩具」的安全隱患在於「部分產品原料渠道不明，可能含有害成分」，以及「專門品類尚缺乏統一的安全標準」。

上海錦天城律師事務所律師張玉華表示，大陸目前沒有對科學類玩具的專項規定，消費者權益保護法也無具體標準，導致部分中小廠商可能會規避審查，或為降低成本，使用不符合標準的原材料，因此她也呼籲「科學玩具更應科學對待」，有關部門應加強專項管理力度，加大抽查檢測頻次，並建立黑名單制度，讓「科學玩具」更科學也更安全。

天津財經大學教授高楠則認為，網購平台也有義務督促商家，「加強對於此類化學品商品的特殊標記，就產品的規格、劑量等進行詳細說明」，並承擔相應的責任。