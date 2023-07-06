男子凌晨呆坐機車見警猛撇頭　空酒盒搜出K他命+毒咖啡包

▲張男機車內藏大批K毒、毒咖啡包遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

6月20日凌晨1時許，汐止警分局社后所警員行經汐止區原興路，發現一名男子坐在路邊機車上，見到警方靠近神色緊張，轉頭裝作沒看見，由於男子肢體動作太誇張，員警上前關心查看，張男（21歲）稱從三峽來汐止找朋友，警方經他同意，在機車置物箱內找到一個空酒盒，結果內藏大量K他命和毒咖啡包，依法將他逮捕，並循線追查毒品來源。

汐止警方表示：社后派出所警員當時巡邏行經汐止區原興路76巷口，發現張男（21歲）坐在路邊機車上，張男一見到巡邏警網靠近時，便心虛轉頭不敢直視，警員執勤經驗察覺有異，立刻上前盤查。

張男向警方表示：自己只是從三峽前來汐止找朋友，但警方在張男機車置物箱發現一個酒盒且重量太輕，張男強調酒盒裡裝的只是酒而已，但打開卻是K他命21包，重達42克，及毒品咖啡包65包，張男否認吸毒，拒絕交代來源，當場遭逮。警方懷疑他是藥頭手下，外出交易毒品，警詢後依違反《毒品危害防制條》例罪移送士林地檢署偵辦。

汐止警方呼籲，毒品犯罪嚴重危害個人健康、家庭及社會，愛惜生命請遠離毒品，警方將持續查緝毒品犯罪，民眾切勿以身試法。

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