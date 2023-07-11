雲嘉南灌溉系統「濁幹線與北幹線串接」　工程採購廉政平台成立

▲雲嘉南灌溉系統濁幹線與北幹線串接工程採購廉政平台正式成立。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院農業委員會農田水利署今（11）日舉辦「雲嘉南灌溉系統濁幹線與北幹線串接工程採購廉政平台」宣示儀式，其為行農委會組織體系中的首例，整合檢、廉、調、專家學者之相關策進建議，及各機關、廠商等以公開透明方式進行外部監督，增加民眾對政府信賴與增強政府施政之有感度。

宣示儀式由農田水利署長蔡昇甫主持，並邀請雲林地檢署檢察長戴文亮、法務部廉政署副署長沈鳳樑、台灣透明組織副理事長葉一璋、嘉義地檢署主任檢察官江金星、農委會政風室主任江北鑾、雲林縣調查站主任李青峯、嘉義縣調查站主任翟海平等共襄盛舉。

▲「雲嘉南灌溉系統濁幹線與北幹線串接工程採購廉政平台」為農委會組織體系中的首例，整合檢、廉、調、專家學者之相關策進建議外部監督。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「雲嘉南灌溉系統濁幹線與北幹線串接工程採購廉政平台」以沙畫完成儀式標語「串廉工程 水透青田」。「串廉工程」象徵濁幹線及北幹線串接工程，「廉」特別使用廉潔的廉，期許工程廉政平臺的成立，使廉能守護得以貫通整個工程；「水透青田」象徵本署業務所掌，並呼應採購廉政平台四大內涵之一的「行政透明」，期許得以營造一個廉能透明、公開且清澈的工程環境，共同守護工程得以順利完工，有效提供中南地區農業用水供水穩定性，將水灌透每一寸農田。

工程採購金額約36億元，目前已陸續開工，預計2年完工。農田水利署建置採購廉政平臺資訊公開專區，將適時將工程辦理相關資訊及運作成果上傳，主動發布訊息供外界瞭解及促進民間參與監督，提升行政透明度，強化社會對於政府施政及公共建設的信心。