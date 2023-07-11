　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲嘉南灌溉系統「濁幹線與北幹線串接」　工程採購廉政平台成立

▲廉政平台正式成立。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲嘉南灌溉系統濁幹線與北幹線串接工程採購廉政平台正式成立。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院農業委員會農田水利署今（11）日舉辦「雲嘉南灌溉系統濁幹線與北幹線串接工程採購廉政平台」宣示儀式，其為行農委會組織體系中的首例，整合檢、廉、調、專家學者之相關策進建議，及各機關、廠商等以公開透明方式進行外部監督，增加民眾對政府信賴與增強政府施政之有感度。

宣示儀式由農田水利署長蔡昇甫主持，並邀請雲林地檢署檢察長戴文亮、法務部廉政署副署長沈鳳樑、台灣透明組織副理事長葉一璋、嘉義地檢署主任檢察官江金星、農委會政風室主任江北鑾、雲林縣調查站主任李青峯、嘉義縣調查站主任翟海平等共襄盛舉。

▲廉政平台正式成立。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲嘉南灌溉系統濁幹線與北幹線串接工程採購廉政平台」為農委會組織體系中的首例，整合檢、廉、調、專家學者之相關策進建議外部監督。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「雲嘉南灌溉系統濁幹線與北幹線串接工程採購廉政平台」以沙畫完成儀式標語「串廉工程 水透青田」。「串廉工程」象徵濁幹線及北幹線串接工程，「廉」特別使用廉潔的廉，期許工程廉政平臺的成立，使廉能守護得以貫通整個工程；「水透青田」象徵本署業務所掌，並呼應採購廉政平台四大內涵之一的「行政透明」，期許得以營造一個廉能透明、公開且清澈的工程環境，共同守護工程得以順利完工，有效提供中南地區農業用水供水穩定性，將水灌透每一寸農田。

工程採購金額約36億元，目前已陸續開工，預計2年完工。農田水利署建置採購廉政平臺資訊公開專區，將適時將工程辦理相關資訊及運作成果上傳，主動發布訊息供外界瞭解及促進民間參與監督，提升行政透明度，強化社會對於政府施政及公共建設的信心。

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►虎尾廢棄工廠遭祝融　超濃黑煙吞噬馬路

►「音樂、微醺、野餐、熱氣球」　斗六夏日微醺音樂祭7／29登場

►天乾物燥！雲林縣本周雜草火警比照同期暴增2.6倍

►睽違4年！福興宮夏令營回歸　學童媽媽樂壞：享受短暫的寧靜

►驚悚畫面曝！騎士自撞後下車撿東西　下秒遭男大生酒駕BMW撞死

ET快訊
大學火災！　竟發現「製毒工廠」
快訊／國家警報第四響！雨彈升級「17縣市豪大雨特報」
李玟二姊盼台灣設立紀念碑　文化部回應了
住七期高檔酒店　林靖恩入住房型曝！單日4400元起跳
快訊／左手捲進輸送帶！僅連一層皮　手臂骨頭絞碎
快訊／國家警報又響了！新北4區「山區暴雨」災害告警
獨／《木曜4》製作團隊「集體離職」　幕後關鍵人都掰了
男大生東區撿屍正妹！　路旁啪完丟包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市府登革熱防治 「巡、倒、清、刷」 杜絕登革熱

台東馬偕小兒科洪華希醫師　獲第9屆紫絲帶獎

雲嘉南灌溉系統「濁幹線與北幹線串接」　工程採購廉政平台成立

南投14公共圖書館串聯FUN一夏　親子共讀學習還可抽好禮

新竹市立動物園招募導覽新血輪　年滿16歲即可報名　

台東環保局呼籲體檢冷氣機　預防滴水污染

南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物　救回昏迷患者

虎科大與塑膠中心攜手培育碳纖維科研人才　今簽署合作意向書

關山警宣導列車開進教會　強力宣導6大詐騙手法

南投市生育津貼7／1起升級3萬元　小女嬰成NO1幸運兒

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

竹市府登革熱防治 「巡、倒、清、刷」 杜絕登革熱

台東馬偕小兒科洪華希醫師　獲第9屆紫絲帶獎

雲嘉南灌溉系統「濁幹線與北幹線串接」　工程採購廉政平台成立

南投14公共圖書館串聯FUN一夏　親子共讀學習還可抽好禮

新竹市立動物園招募導覽新血輪　年滿16歲即可報名　

台東環保局呼籲體檢冷氣機　預防滴水污染

南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物　救回昏迷患者

虎科大與塑膠中心攜手培育碳纖維科研人才　今簽署合作意向書

關山警宣導列車開進教會　強力宣導6大詐騙手法

南投市生育津貼7／1起升級3萬元　小女嬰成NO1幸運兒

橋村炸雞全台首店8／3開幕！ Global Mall暑假引進7家餐飲品牌

高中生騎車遭8旬翁撞死！家屬慟：只是去上學...檢2原因建請減刑

奶貓困廁所管道　消防員破牆撈出「炸毛小橘」...平安和媽媽團圓

倚天酷碁AI驅動智慧自行車ebii開始量產　最快Q3在台上市

網傳「得腸病毒要吃冰」？食藥署急闢謠：只能緩解口腔潰瘍痛

彭佳慧備戰開唱「遇超大難關」！　崩喊：暑假比鬼門開更恐怖

翻修爸媽住60年老屋　女意外在地板下發現「200年歷史巨大密室」

緯創賣印度工廠　外媒：交易價上看188億拼8月成交

馬英九基金會邀「陸生」來台准了　移民署：同意大陸5校師生來訪

快訊／民進黨補齊7艱困選區佈局　擬推謝佩芬戰王鴻薇

法鬥犬散步自己跑回家　鄰居幫按電梯：主人掰

地方熱門新聞

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

暑假來北海岸漁港　遊玩品蟹樣樣好

桃園聯合徵才釋2,100職缺　助中高齡求職者

大冠鷲脫水無力路倒　新北祭出猛禽救難三寶

食品包裝、網購包材禁用PVC材質

大學分科測驗登場　新北3考場部分路段開放臨停

南投縣推幼兒園餵藥SOP

「新北永續未來學院」體驗營

柯文哲台南形象看板登場　

南警查獲新興毒品「雅巴」

七堵掩埋場變身環保公園　謝國樑：打造綠化新基隆

耳朵出現蟲蟲危機？　醫籲勿自行處理

南投市生育津貼7/1起升級3萬元

凱旋夜市恐熄燈！　攤商要告了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

城隍警示小心火和電　4生肖注意

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面