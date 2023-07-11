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快訊／雨彈轟不停！雙北等「9縣市」迎大雷雨

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲午後熱對流發展旺盛今日有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

午後熱對流持續發展，各地山區出現明顯雨勢，中央氣象局發布大雨特報，並針對台北市、新北市、台南市、高雄市、嘉義縣、彰化縣、臺中市、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息。

氣象局表示，針對台南市、高雄市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分；針對嘉義縣、彰化縣、臺中市、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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另氣象局也發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１１）日南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意。

大雷雨即時訊息示警區域
臺南市 玉井區、楠西區、南化區
高雄市 旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、桃源區
臺北市 大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、士林區
新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、樹林區、三峽區、土城區
臺中市 霧峰區、太平區、大里區
彰化縣 二水鄉
南投縣 南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉
雲林縣 斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉
嘉義縣 大林鎮、民雄鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉

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