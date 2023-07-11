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快訊／國家警報響了！大雷雨開轟2縣市　「示警區域」出爐

▲高屏將有大雷雨發生。（圖／氣象局）

▲高屏將有大雷雨發生。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

午後熱對流發展旺盛，各地山區出現明顯雨勢，氣象局已發布大雨特報，另針對高屏二縣市發布大雷雨即時訊息，民眾在外要小心防範劇烈天氣。

氣象局針對高屏發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象局針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至14時56分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象局提醒，路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

大雷雨即時訊息示警區域
高雄市 美濃區、六龜區、茂林區
屏東縣 屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、竹田鄉、三地門鄉、瑪家鄉

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