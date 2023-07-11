名師變狼師！她痛訴「國二到大二」遭性侵　至少10女學生受害　

▲彰化被老師性侵女學生出面說明。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名數學名師(56歲)，20多年前對多名女學生伸魔爪，性侵猥褻，32歲Y小姐從國中二年級直到大二才脫離魔掌，整整被侵害7年，也在Dcard論壇po文控訴該名老師，11日在公所協助下到警分局做筆錄提告，並強調跟她有相同遭遇的，已知有2人遭性侵、7人遭猥褻，希望有更多受害者站出來，讓該名狼師付出代價。

被指控的該名狼師曾在彰化溪湖鎮某國中擔任資優班數學、管樂老師，也在家開課輔班，20多年前可是響噹噹的名師，見國二女學生A女駝背，假好心幫她矯正姿勢，將手伸進衣服內襲胸長達1分鐘。校方認定狼師猥褻屬實，由教評會解聘，2017年經彰化地院依妨害性自主罪，對未滿14歲女子猥褻，判狼師2年徒刑，台中高分院駁回上訴，該名老師也因此鋃鐺入獄。

據悉，該名老師出獄後，曾在台中擔任補教老師，最近Y小姐得知他又回到彰化住家擔任私人家教，又遇到Me too事件延燒，挺身而出站出來爆料，指控遭該狼師性侵長達7年，也因此看了8年身心科。

Y小姐說，老師說要免費幫她補習，家人也覺得該老師是位名師，當然贊同，她每天下課後都到這位數學老師家補習，她總是留到晚上10點多才回家，老師先會藉口說她壓力太大，以按摩肩頸為藉口，再侵犯私處，當年也曾跟同學講過此事，但同學們都不相信，直到大二才拒絕老師的要求。

Y小姐說，但這名狼師又回到補教界，也私下從事家教為學生補習，她希望不要有人再受害，從PO網至今，已經有2名遭該老師性侵、7名遭猥褻的被害人與她聯繫，Y小姐今天在公所人員和律師楊承頤協助下前往警分局製作筆錄，她也希望大家都能勇敢站出來發聲。

該名被指控的老師，至發稿前尚聯繫不上，無法得到進一步回應。