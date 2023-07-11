　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名師變狼師！她痛訴「國二到大二」遭性侵　至少10女學生受害　

▲彰化被狼師性侵女學生出面說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化被老師性侵女學生出面說明。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名數學名師(56歲)，20多年前對多名女學生伸魔爪，性侵猥褻，32歲Y小姐從國中二年級直到大二才脫離魔掌，整整被侵害7年，也在Dcard論壇po文控訴該名老師，11日在公所協助下到警分局做筆錄提告，並強調跟她有相同遭遇的，已知有2人遭性侵、7人遭猥褻，希望有更多受害者站出來，讓該名狼師付出代價。

被指控的該名狼師曾在彰化溪湖鎮某國中擔任資優班數學、管樂老師，也在家開課輔班，20多年前可是響噹噹的名師，見國二女學生A女駝背，假好心幫她矯正姿勢，將手伸進衣服內襲胸長達1分鐘。校方認定狼師猥褻屬實，由教評會解聘，2017年經彰化地院依妨害性自主罪，對未滿14歲女子猥褻，判狼師2年徒刑，台中高分院駁回上訴，該名老師也因此鋃鐺入獄。

▲彰化被狼師性侵女學生出面說明。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，該名老師出獄後，曾在台中擔任補教老師，最近Y小姐得知他又回到彰化住家擔任私人家教，又遇到Me too事件延燒，挺身而出站出來爆料，指控遭該狼師性侵長達7年，也因此看了8年身心科。

Y小姐說，老師說要免費幫她補習，家人也覺得該老師是位名師，當然贊同，她每天下課後都到這位數學老師家補習，她總是留到晚上10點多才回家，老師先會藉口說她壓力太大，以按摩肩頸為藉口，再侵犯私處，當年也曾跟同學講過此事，但同學們都不相信，直到大二才拒絕老師的要求。

Y小姐說，但這名狼師又回到補教界，也私下從事家教為學生補習，她希望不要有人再受害，從PO網至今，已經有2名遭該老師性侵、7名遭猥褻的被害人與她聯繫，Y小姐今天在公所人員和律師楊承頤協助下前往警分局製作筆錄，她也希望大家都能勇敢站出來發聲。

該名被指控的老師，至發稿前尚聯繫不上，無法得到進一步回應。

ET快訊
快訊／行人闖紅燈要停讓！三寶變多　交長：罰500元將提高
5億高中生案成焦點！　律師許哲維背景曝
熱炒店挨酸回擊「到底想吃多少」：看怎麼戰下去
快訊／雨區擴散！大雷雨「開炸4縣市」　連轟1小時
獨／通過率最低的一題　58%考生都答錯
快訊／台中路樹突倒塌！4車經過被壓　驚險影片曝
名師變狼師！她痛訴「國二到大二」遭性侵　至少10女受害
快訊／大雷雨開轟2縣市！狂炸半小時　示警區域出爐
八點檔女星罹癌！　工作停擺兩年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開車注意！內山公路「區間測速」偵測區改位置　7／17起執法取締

慘摔片！苗栗無照少年騎機車與左轉女騎士相撞　雙雙掛彩送醫

嫌樓上太吵！基隆男砍死鄰居跳海藏匿被逮　判14年賠家屬千萬

高雄男酒後睡8小時以為沒事　無照騎車闖紅燈被攔...酒測值嚇人

快訊／台中路樹突倒塌壓4車　驚險影片曝光！鋸樹清除交通中斷

名師變狼師！她痛訴「國二到大二」遭性侵　至少10女學生受害　

被IG帥哥喊「老婆」暈船！新北女被騙63萬　還想再給52萬

跨大豹溪警戒線跳水「還三字經譙警」　3屁孩無照騎車...這下慘了

新北男被分手抓狂！衝女友姊姊家噴紅漆+3秒膠堵鑰匙孔

5億高中生案成焦點！民眾打氣「我的案子不急」　律師許哲維超感動

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

開車注意！內山公路「區間測速」偵測區改位置　7／17起執法取締

慘摔片！苗栗無照少年騎機車與左轉女騎士相撞　雙雙掛彩送醫

嫌樓上太吵！基隆男砍死鄰居跳海藏匿被逮　判14年賠家屬千萬

高雄男酒後睡8小時以為沒事　無照騎車闖紅燈被攔...酒測值嚇人

快訊／台中路樹突倒塌壓4車　驚險影片曝光！鋸樹清除交通中斷

名師變狼師！她痛訴「國二到大二」遭性侵　至少10女學生受害　

被IG帥哥喊「老婆」暈船！新北女被騙63萬　還想再給52萬

跨大豹溪警戒線跳水「還三字經譙警」　3屁孩無照騎車...這下慘了

新北男被分手抓狂！衝女友姊姊家噴紅漆+3秒膠堵鑰匙孔

5億高中生案成焦點！民眾打氣「我的案子不急」　律師許哲維超感動

快訊／行人闖紅燈要停讓！三寶變多　交長：行人違規罰500元將提高

台東環保局呼籲體檢冷氣機　預防滴水污染

2024 大選倒數6個月！ 應曉薇盼藍營團結：多頭馬車往ㄧ個方向跑

媒體報導背後有「中資」　鋼鐵人發聲明嚴正駁斥！

登革熱單周爆增125例！疫情擴至4縣市　台南熱區新增永康區

南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物　救回昏迷患者

楊丞琳連續九年「準時慶生李榮浩」❤️　洩他嘟嘴討親私照放閃

每坪86.1萬！　10年社區頂破永和房價天花板

基北區高中免試入學「落榜人數增3倍」！創新高原因曝

獨／璩大成屆齡退休！蔣市府今辦歡送　蕭勝煌7／17任聯醫總院長

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

囂張議長郭信良收賄千萬內幕！　1句話囂張嗆官員：我要2週

路邊空地白線內停車收3張罰單　違規理由曝

台南男網路嗆聲遭擄　丟包醫院不治

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

五億高中生案重啟調查　靈通者曝祂反應

更多熱門

相關新聞

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

一名男網友抱怨，女友在當荷官，自己也非常支持，沒想到某天去接女友下班時，竟看見女友和一名男人進去摩鐵，自己則在外等了3小時；事後攤牌，女友卻告訴他，只是把這件事看待成工作，讓他相當為難。

Dcard風向變了！一票挺北科大學生

Dcard風向變了！一票挺北科大學生

陳凱倫任教校方宣布暫停聘僱　這句卻引發眾怒

陳凱倫任教校方宣布暫停聘僱　這句卻引發眾怒

網爆彰化有狼師！多名女學生遭性侵

網爆彰化有狼師！多名女學生遭性侵

他哀號「大學1科系」超難交女友！一票前輩笑了

他哀號「大學1科系」超難交女友！一票前輩笑了

關鍵字：

彰化溪湖性侵狼師猥褻Dcard

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

城隍警示小心火和電　4生肖注意

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面