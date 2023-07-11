請舅載女友道路救援「彎進摩鐵硬上」抵拖吊費　甥怒逼寫悔過書

▲小琪搭男友舅舅的車要去道路救援，卻被載到摩鐵性侵，法院一審判罪證不足舅舅無罪，上訴後判決出現逆轉。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

男子阿威（化名）的車輛開到半路故障，請游姓舅舅開車順道載女友小琪（化名）過來救援，但舅舅卻把車繞到汽車旅館，開房間性侵小琪。小琪為了家族和諧原先隱忍，後來因阿威一家與舅舅有金錢糾紛，她便藉機吐露出不堪過程，法院一審因小琪說法不一、罪證不足，判舅舅無罪；全案上訴高等法院，因提出了阿威與舅舅對質的錄音檔，舅舅認錯道歉，因此撤銷前審改依強制性交罪判處3年2月。

根據判決，2021年11月21日下午，阿威開車行經石碇交流道附近時車卻突然故障，他於是打電話請游姓舅舅開車、一起接當時還是女友的小琪過來幫忙，但小琪事後指控，舅舅半途卻是藉口交流道車多上不了國道，開進汽車旅館休息，並壓住她強迫發生關係。

小琪受辱後，因為隨即要與阿威結婚，不敢說出口；過了1個月，因為阿威家人與舅舅有金錢糾紛談不攏，小琪才鼓起勇氣藉這個機會講出遭侵犯一事。

事情進入司法審理後，阿威媽媽（游男妹妹）出庭表示，雙方的確有金錢糾紛，游男向她借100萬、向阿威借50萬，卻遲遲不還，而有天媳婦說游男侵犯她，阿威才因此要求游男寫下悔過書，也表示當時游男因不明原因，神情恍惚，甚至走路也走不穩。

一審時，法官認為游男在寫下悔過書時精神狀態模糊不清，錄音中眾人質問「阿為什麼要給強（強迫）？」，游男表示「我嘛是跟他有開心才去」，與先前證述坦承強制性交有出入，是出於何種情境狀態立下悔過書無從認定，判決游男無罪。

檢察官不服上訴到高分院，游男表示，雖然確實有與小琪發生關係，但是雙方你情我願的性交易，用這個抵銷幫忙拖吊車輛的費用，後來被阿威趁他迷迷糊糊的狀態下逼寫悔過書，還遭恐嚇「不然會死很難看」。

法官勘驗阿威與游男對質的錄音檔後，認為游男主動提及「性侵」、「阿舅那時就是一時糊塗」、「我在這裡跟你說抱歉，阿舅跟你道歉」等語，並甘願冒著受刑罰的風險而坦承硬上小琪、立下悔過書，足以補強小琪所述情節，因此撤銷前審，依強制性交罪處游男有期徒刑3年2月，全案還可上訴。