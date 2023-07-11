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限時2周半價吃！　速食店最新「牽絲起司咔滋餅」外送平台限定賣

▲▼foodpanda獨家開賣必勝客新品「起司咔滋餅」。（圖／foodpanda提供）

▲速食店最新「起司咔滋餅」在指定外送平台才吃得到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台起司控注意！速食店最新「牽絲起司咔滋餅」來了，特意選用酥脆外皮搭配爆量起司內餡、黑胡椒牛柳，每一口可是都能吃到濃郁起司香，並特意製成三角造型，方便單手就能拿，即日起於指定外送平台獨家開賣，限時2周還可享單點半價優惠，消費滿額則再折50元，把握機會搶吃一波。

▲▼foodpanda獨家開賣必勝客新品「起司咔滋餅」。（圖／foodpanda提供）

▲起司咔滋餅特意製成方便拿取的三角造型。

必勝客推出全新「起司咔滋餅」，三角形的酥脆餅皮上撒滿香濃帕瑪森起司，包裹住莫拉瑞拉起司餡，一次就能吃到雙口味起司，毫不手軟的爆料起司大口咬下還會牽絲罪惡爆表，有加上番茄紅醬的「超級總匯」以及結合黑胡椒鮮嫩牛柳的「鐵板牛柳」共2口味，通通超欠吃，即日起於外送平台foodpanda獨家開賣。

為慶祝新品上市，至7月24日前凡輸入優惠碼「必勝客咔滋餅」即可享起司咔滋餅單點半價吃優惠，每人不限使用次數，優惠碼每日數量有限、兌完為止，加碼還有必勝客全品項單筆消費滿250元再折50元，趕緊揪同事一起開吃。

▲▼漢堡王最新黑醬系列。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最推出新黑胡椒系列漢堡。

▲▼漢堡王最新黑醬系列。（圖／業者提供）

另，漢堡王近日也推出最新「黑醬系列漢堡」，有「黑醬安格斯牛肉堡」、「黑醬烤腿堡」2口味選擇，通通是選用香氣十足的超濃黑胡椒醬分別搭配有著3層厚的安格斯黑牛、BBQ雞腿排，再層層堆疊生洋蔥、香酥脆洋蔥、美式起士增添口感，每一口都超罪惡，還加碼推出「黑醬雙層安格斯牛肉堡」、「黑醬雙層烤腿堡」，一次爽吃雙層肉排滿足肉肉控們，即日起至9月4日限時開賣，販售品項依各門市為主。

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