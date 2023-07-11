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超商「思樂冰」全台陸續開賣了！特大杯爽喝　還有2款最新口味

▲▼7-11思樂冰 。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11超人氣思樂冰即日起於全台限定門市陸續開賣 。（7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

夏天就要這杯！超商超人氣「思樂冰」即日起於限定門市陸續開賣，現在還有最新「特大杯」規格，一杯直接喝到爽，且除了最經典的可口可樂風味之外，還有夏季限定最新2款口味，趕快衝超商開喝。

7-11獨家人氣飲品「思樂冰」即日起於全台限定門市陸續販售，共有特大杯45元、大杯39元及中杯30元共3種容量，除了經典的可口可樂風味之外，同步推出夏季限定的「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款全新口味，前者結合紅蘋果甜香及青蘋果滋味，層次豐富，後者則以黃金比例混搭萊姆與檸檬香。

▲▼7-11思樂冰 。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲思樂冰除了經典的可口可樂風味之外，還有最新「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款口味。（圖／記者周姈姈攝）

麥當勞「得來速熟客券」重磅回歸，即日起至8月8日，只要於得來速購買任何餐點產品消費（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車、每次可獲得1張「熟客券」，只要集滿3張就可於下次至得來速窗口時免費換大麥克1個，兌換期限至8月15日前，把握機會搶吃免費大麥克。

▲▼麥當勞熟客券回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞熟客券限時回歸，集滿3張熟客券就可免費吃1個大麥克。（圖／麥當勞提供）

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