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離奇！超夯海釣場驚傳釣客觸電　甩竿碰高壓電「筆直倒地」還骨折

▲▼釣魚,海釣,海邊,釣魚竿。（圖／翻攝自pixabay）

▲新北市三芝某海釣場未做好維護，導致余姓客人釣魚時不慎觸電，陳姓負責人被依過失傷害起訴。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

離奇！余姓釣客前往新北市三芝區以釣龍膽石斑為名的海釣場消費，他懷疑場地設施漏電，導致他觸電人往後倒，經緊急送醫撿回一命，但被診斷出右側股骨頸基部移位閉鎖性骨折、雙腳以及右手多處皮膚擦傷等傷害，也讓他決定提告。士林地檢署偵結，依過失傷害罪將海釣場陳姓負責人起訴。

該海釣場以純海水有潮差為名，在臉書粉專更擁破萬人氣，場地則分「綜合池」、「龍膽池」吸引許多釣友前往朝聖，號稱甚至連「打龜的人」（沒釣到魚）都能在該釣場有所收獲。

起訴指出，2022年4月30日晚間10時許，余姓釣客與友人們前往該釣魚場消費，才過1小時左右疑甩魚竿時，誤觸到高壓線路觸電，當場人往後倒地，友人見狀嚇壞立即撥打119叫救護車送往淡水馬偕急診。

所幸余僅有雙腳以及右手多處皮膚擦傷等傷害，但余認為釣場未做好設備維護，因此對陳姓負責人提起告訴。

警詢、偵查時，陳姓負責人並不否認釣客觸電情況，檢方根據余姓釣客急診時拍攝的照片等，依過失傷害將陳姓負責人提起公訴。

另外，余姓釣客告訴意旨認因遭電擊導致其「右側股骨頸基部移位閉鎖性骨折」，檢方審酌該情節好發在60歲以上的長者，倘青壯年受有此傷，通常是因暴力行外力所致；而余姓釣客在同年5月在基隆長庚就醫時，經X光檢查會診及報告單上載有「骨質疏鬆症」故無法排除其本身就有該症狀，或是因陳姓友人不當移動所致，因此難認陳姓負責人須負擔此過失傷害。

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