淘寶進120雙「山寨NIKE鞋」被抓包！他辯送親友...法官1招戳謊言

▲張姓男子從淘寶買120雙Nike鞋在海關時遭扣，經鑑定為仿冒，法院依違反商標法判處有期徒刑3月。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市張姓男子從大陸淘寶進口120雙NIKE鞋，抵達八里分關通關時當場被扣押，經NIKE鑑定後均為仿冒品，男被依法起訴。法院審理時，張男稱「網頁照沒有NIKE商標，入關卻有，是被矇騙的」，強調買鞋目的是要贈送給親友及宮廟贈品，法官不採信，依意圖販賣而輸入侵害商標權商品罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

張男2022年8月間向大陸地區買120雙鞋子，經NIKE鑑定後均為仿冒品，決定提告。法官經查，發現被扣押的鞋盒，外觀有完整NIKE商標外，鞋面也有其商標，包裝完整，顯見張男確實購買仿冒品。

張男稱，每雙以150至250元間購買，NIKE則提出市價估價表每雙真品單價為2000元，張男才坦承，鞋子是從淘寶購買的仿冒品，淘寶網購買商品後都會留下交易記錄，確保買賣爭議，同時更強調，購買目的是為贈送親友及宮廟遶境贈送用，但同時又自稱其家中僅有爸爸、媽媽、弟弟、妹妹。

法官認為，120雙數量顯然非他說的是想自用或贈送親友，況且張男也無法提供想贈送宮廟的相關證據，因此主觀認定他是基於意圖販賣，才購買仿冒鞋。

法官審酌張男基於意圖販賣目的，進而向大陸地區不詳人，輸入侵害NIKE商標權商品，缺乏尊重他人智慧財產權觀念，破壞商品交易秩序，減損商標所表彰功能，造成NIKE受有損害，且未能與NIKE達成和解、獲賠償，依意圖販賣而輸入侵害商標權之商品罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，扣案120雙仿冒「NIKE」運動鞋（含鞋盒）均沒收。