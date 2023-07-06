善的循環！士林地檢署辦榮譽觀護人教育訓練　強化專業技能

▲士林地檢署為強化司法保護成效，提升榮譽觀護人協助執行各項觀護業務工作專業技能，特舉辦教育訓練及個案研習。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署為強化司法保護成效，提升榮譽觀護人協助執行各項觀護業務工作的專業知能，並且推廣新世代反毒策略，落實當前政府反毒政策，特別於昨（5日）舉辦榮譽觀護人教育訓練及個案研習，更邀請士林榮譽觀護人協進會理事長林徐阿梅女士及全體榮譽觀護人參加。

士林地檢署顏迺偉檢察長與會致詞，除肯定及感謝榮譽觀護人本於服務社會精神，長期以來對於士檢各項觀護業務的協助，例如協助觀護人辦理社區處遇、執行保護管束及其他司法保護等事務，對於司法保護工作貢獻良多，而鑑於反毒為政府當前重要政策之一，如何與吸毒者應對及輔導幫助個案戒除毒癮，不再受毒品危害，對於榮譽觀護人而言亟需專業知能的傳承及觀護人實務經驗的交流分享。

因此，特別由士林地檢署觀護人室主辦訓練研習課程，課程內容更由士檢觀護人蔡宛芩介紹「各國毒品政策、士檢執行模式及案例分享」，讓榮譽觀護人瞭解士檢目前執行模式，使將來能順利協助檢方輔導因毒品案件受保護管束及緩起訴個案。

此外，也邀請北市立聯合醫院松德院區成癮防治科林群醫師講解「醫院戒癮模式流程介紹、毒品個案的心理及如何與毒品個案應對」，因藥物成癮是嚴重的健康問題，對個人、家庭及社會皆造成嚴重負擔，提供良好的治療及處遇系統，幫助他們遠離毒品，將使藥癮者個人及其社區，以至整個社會獲得助益。

最後期盼透過研習課程，一方面加深榮譽觀護人瞭解及熟悉司法與醫療的整合模式，一方面習得如何有效輔導藥癮者，藉由強化公私協力與全民參與的力道，能有效減少阻礙毒品犯更生因子，使相關處遇方案確實達到成效，進而積極實現「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」雙重政策目標。