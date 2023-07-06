　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

善的循環！士林地檢署辦榮譽觀護人教育訓練　強化專業技能

▲▼ 顏迺偉 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署為強化司法保護成效，提升榮譽觀護人協助執行各項觀護業務工作專業技能，特舉辦教育訓練及個案研習。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署為強化司法保護成效，提升榮譽觀護人協助執行各項觀護業務工作的專業知能，並且推廣新世代反毒策略，落實當前政府反毒政策，特別於昨（5日）舉辦榮譽觀護人教育訓練及個案研習，更邀請士林榮譽觀護人協進會理事長林徐阿梅女士及全體榮譽觀護人參加。

士林地檢署顏迺偉檢察長與會致詞，除肯定及感謝榮譽觀護人本於服務社會精神，長期以來對於士檢各項觀護業務的協助，例如協助觀護人辦理社區處遇、執行保護管束及其他司法保護等事務，對於司法保護工作貢獻良多，而鑑於反毒為政府當前重要政策之一，如何與吸毒者應對及輔導幫助個案戒除毒癮，不再受毒品危害，對於榮譽觀護人而言亟需專業知能的傳承及觀護人實務經驗的交流分享。

因此，特別由士林地檢署觀護人室主辦訓練研習課程，課程內容更由士檢觀護人蔡宛芩介紹「各國毒品政策、士檢執行模式及案例分享」，讓榮譽觀護人瞭解士檢目前執行模式，使將來能順利協助檢方輔導因毒品案件受保護管束及緩起訴個案。

此外，也邀請北市立聯合醫院松德院區成癮防治科林群醫師講解「醫院戒癮模式流程介紹、毒品個案的心理及如何與毒品個案應對」，因藥物成癮是嚴重的健康問題，對個人、家庭及社會皆造成嚴重負擔，提供良好的治療及處遇系統，幫助他們遠離毒品，將使藥癮者個人及其社區，以至整個社會獲得助益。

最後期盼透過研習課程，一方面加深榮譽觀護人瞭解及熟悉司法與醫療的整合模式，一方面習得如何有效輔導藥癮者，藉由強化公私協力與全民參與的力道，能有效減少阻礙毒品犯更生因子，使相關處遇方案確實達到成效，進而積極實現「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」雙重政策目標。

ET快訊
圓山百年金龍修復完成！　過程驚見不合理「2物」
李玟富商尪起底！　「網球教練→身價90億CEO」
答應女兒「一定報仇！」　母點名藝術家：該出來受死了
Toyz「中焙生乳紅茶」一日免費！　大排長龍畫面曝
快訊／囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進
李玟發願：想生2個！　人工受孕「9次全失敗」吐恐懼
許瑋甯曝跟李玟「最後對話」！　IG黑底白字發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

《綜藝大集合》彩排健身教練摔落「胸椎爆裂」　告製作人結果曝

男修剪樹木遭「1萬1千伏特」高壓電擊命危　台中勞檢處最高罰30萬

病患急診室暴走！作勢毆打護理師　狠踹醫師大腿腰部

投資詐騙匯605萬...還要面交200萬　警高鐵蹲馬桶1hr逮車手

苗栗2機車路口碰撞　警到場不見人影...籲發生事故務必報案

怪風吹垮工地鷹架！機車+線纜遭殃　工地主任曝「加高」原因

超扯！幼兒園前拉8歲女童　人行道座椅「襲胸摸下體」噁狼慘了

下藥性侵酒店妹！完事後換手　2男判刑定讞

駭客盜刷1年撈千萬！譏知名送餐平台「隨便刷隨便過」　4人收押

第三方支付兩岸來回匯款「漂白2億黑錢」　警破跨海詐團逮5嫌

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

《綜藝大集合》彩排健身教練摔落「胸椎爆裂」　告製作人結果曝

男修剪樹木遭「1萬1千伏特」高壓電擊命危　台中勞檢處最高罰30萬

病患急診室暴走！作勢毆打護理師　狠踹醫師大腿腰部

投資詐騙匯605萬...還要面交200萬　警高鐵蹲馬桶1hr逮車手

苗栗2機車路口碰撞　警到場不見人影...籲發生事故務必報案

怪風吹垮工地鷹架！機車+線纜遭殃　工地主任曝「加高」原因

超扯！幼兒園前拉8歲女童　人行道座椅「襲胸摸下體」噁狼慘了

下藥性侵酒店妹！完事後換手　2男判刑定讞

駭客盜刷1年撈千萬！譏知名送餐平台「隨便刷隨便過」　4人收押

第三方支付兩岸來回匯款「漂白2億黑錢」　警破跨海詐團逮5嫌

晶片需求不振、供給過剩持續　三星獲利恐寫近14年新低

邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

暑假卡司最強！花蓮夏戀嘉年華熱力登場　3萬歌迷展熱情

同學落水秒跳湖救人！8歲小妹救出同伴後…「體力不支」沉湖底亡

Toyz請喝中焙生乳紅茶！「限當場排隊領1杯」3情況不適用優惠

李玟不敵抑鬱症向世界告別　藉心理治療與自己和解

侯友宜施政滿意度腰斬剩3成　綠委點關鍵：失去競選總統正當性

憂秘密外交！陳怡君爆蔣萬安訪星「首晚就不見」　北市：與老友敘舊

《綜藝大集合》彩排健身教練摔落「胸椎爆裂」　告製作人結果曝

18縣市高溫警報！台東一早就飆37.9度　氣象局示警：午後會更熱

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

社會熱門新聞

快訊／中和凌晨死亡車禍！Gogoro騎士噴飛不治

房東兒夜闖套房性侵女房客！進浴室喊：愛妳

醫性侵學妹要關6年　她判決前輕生亡

父榔頭砸死妻　兒滿身血衝超商求救

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　判決曝光

彰化男榔頭打死妻再追打兒　家庭背景曝

前台南議長郭信良遭搜索　檢調偵訊中

人夫偷吃同事　上癮喊找機會再來

遭學長性侵崩潰輕生　放射科醫判6年

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

重機自摔擊落自行車騎士　15萬公路車裝備毀了

即／新竹男登馬崙山失蹤　八仙山十文溪底尋獲遺體

新店弒母案　兇嫌曾「勒子女脖」遭收押

即／台中工人遭1萬1千伏特高壓電擊！無生命跡象

更多熱門

相關新聞

警送銅鑼燒慘遭檢退貨　店家反應曝

警送銅鑼燒慘遭檢退貨　店家反應曝

炎亞綸被控偷拍未成年私密影片，士林地檢署偵辦過程中，北市婦幼隊疑將偵查內容洩漏給媒體，4日上午婦幼隊隊長與偵防組長急買2盒知名「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」伴手禮到地檢署，檢方原封不動交由政風室致電請婦幼隊取回。《東森新媒體ETtoday》記者今（5日）也實際走訪該家店。

3歲女童「找不到爸爸」墜樓亡　單親父被起訴

3歲女童「找不到爸爸」墜樓亡　單親父被起訴

婦幼隊送甜點致歉　士檢政風處：請派員領回

婦幼隊送甜點致歉　士檢政風處：請派員領回

炎亞綸案被洩密！　婦幼警帶甜點向檢方致歉

炎亞綸案被洩密！　婦幼警帶甜點向檢方致歉

濕紙巾包、徒手毆打女嬰　劣保母被起訴

濕紙巾包、徒手毆打女嬰　劣保母被起訴

關鍵字：

士林地檢署榮譽觀護人研習

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

小S深夜哭了：我真的好難過！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面