客要求鮮花禮盒「塞14萬現金」　花店老闆照做後「被控洗錢」

▲浙江衢州花店老闆接14萬訂單，涉嫌洗錢帳戶凍結。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

浙江衢州經營花店的彭姓女子6月初，接到一筆特殊的訂單，一名男子到店裡訂製要價260元(約1100元新台幣)的鮮花禮盒，並要求店家在鮮花上放33440元人民幣（約14萬元新台幣）現金。彭女依照客人的要求執行後，才發現自己的銀行帳戶遭凍結，還被警方告知涉嫌洗錢。

據《九派新聞》報導，男子準備33440元要求店家放在鮮花上，加上260元的包花手工費，一共需支付33700元，表示會通過銀行轉帳的方式結帳。

由於涉及金額較大，彭女在查詢自己的銀行帳戶後，確認33700元（約14萬新台幣）進入戶頭，便去銀行將錢取了出來，按照對方的要求製作禮盒，送到指定場所。但幾天過後，彭女卻收到銀行卡被凍結的訊息，彭女起初以為只是帳戶異常，殊不知一週過去，銀行卡還處在凍結狀態，銀行建議彭女到警察局諮詢。

警察查詢後發現，彭女的銀行卡因涉嫌洗錢，被異地公安機關凍結。彭女表示，自己從未參與過洗錢之類的違法活動，仔細回憶後，想到了這筆33700元（約14萬新台幣）的訂單。

不僅僅是花店收過這種收款涉詐的情況，經營一家煙酒貿易商行的張先生，5月22日，接收到一業務稱，某熟人的孩子結婚需要買一批香菸，當天中午就收到一筆30123元（約12萬新台幣）款項。6月3日帳戶被外地公安機關凍結。

報導提到，通常詐騙份子會優先購買方便變現的商品，提出將錢匯入商戶經營者的銀行帳戶裡，讓其提供銀行卡號。隨後，不法人員將卡號轉發給電信詐騙受害人。商戶收到的「預付款」實際是其他案件的「贓款」，商戶經營者無意中成為了詐騙份子的「洗錢幫兇」，同時，導致帳戶被凍結。