第三方支付兩岸來回匯款「漂白2億黑錢」　警破跨海詐團逮5嫌

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

近期詐欺犯罪發生率仍居高不下，南投警方成立「打詐南投隊」，破獲「假冒大陸公務機關」的電信詐騙集團後，查出詐團利用第三方支付、物流公司代收款方式等方式，將贓款在兩岸間匯出、匯入漂白。警方為徹底打擊淪為「洗錢天堂」的不法第三方支付服務業者，蒐證長達5個月，最後順利逮捕林姓等5名嫌犯，當場查扣現金748萬餘元等證物，估算洗錢金額超過2億元，不法獲利高達2仟多萬元。全案偵訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法、賭博等罪嫌將5嫌送辦。

▲南投警破獲詐欺、賭博集團在台洗錢管道。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警方前年5月至去年12月期間偵破「假冒大陸公務機關」電信詐騙集團及賭博為基礎，歷經5個月的追查，發現該詐欺、賭博集團為增加警方查緝困難，製造金流斷點，利用第三方支付或物流公司代收款方式，作為洗錢管道，將不法所得在台灣與大陸之間匯出、匯入，順利將贓款漂白。

警方歷經長時間完整蒐證，分別於今年5月22日、6月19日執行兩波搜索行動，順利截斷該詐欺、賭博集團在台洗錢管道，查獲嫌犯23歲)、黃姓(32歲)、林姓(34歲)、江姓(37歲)、陳姓(34歲)等5人。

另外，也查獲第三方支付公司、物流公司、租售大陸銀行卡業者(俗稱卡商)等，專門協助詐欺及賭博集團，以類似銀行匯兌及代收代付業務洗錢得逞，並查扣現金台幣748萬8500元、馬幣10050元、黃金86.2公克、點鈔機1臺、教戰手冊4本、手機11支、電腦5台、筆電2台、隨身碟6支、銀行存摺14本、提款卡2張等大批證物。

警方初步估算，洗錢金額超過2億元，不法獲利高達2仟多萬元，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法、賭博等罪嫌，將上述5嫌移送台灣南投地方檢察署偵辦。