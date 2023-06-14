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印度高官涉洗錢被捕　車內崩潰哭嚎！出腳踹人畫面全放送

記者張寧倢／編譯

印度坦米爾那都邦部長兼達羅毗荼進步聯盟（DMK）地方黨團秘書巴拉吉（V. Senthil Balaji）13日遭警方突襲搜查住所與辦公室，並依洗錢罪嫌將他帶回偵訊。經過18小時訊問後，他14日凌晨因不安、胸痛在執法局戒護下送醫，到院時他躺在車內激動痛哭，用腳踹向執法人員，支持者在外頭高喊反對調查的口號。

▲▼印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）電力、禁酒與工商稅部長巴拉吉（V. Senthil Balaji）因涉嫌洗錢被捕，接受訊問數小時後出現胸痛、不安等症狀送醫，情緒崩潰痛哭。（圖／翻攝自推特）

▲印度地方邦部長巴拉吉因涉嫌洗錢被捕，接受訊問數小時後出現胸痛、不安等症狀送醫，被拍到崩潰痛哭。（圖／翻攝自推特）

根據印度NDTV報導，擔任坦米爾那都邦（Tamil Nadu，又譯泰米爾納德）電力、禁酒與工商稅部長巴拉吉14日凌晨約2時30分，在印度執法局（ED）戒護下到醫院進行體檢時，被拍到躺在車內掩面痛哭，還對執法人員踹了數腳，情緒崩潰。目前執法局未針對逮捕與前一天的突擊搜查行動做出任何官方聲明。

同黨的DMK議員兼律師伊藍戈（NR Elango）表示，巴拉吉已被轉進加護病房，醫生正在評估他的健康狀況，「這是個程序，當有人說他被襲擊時，醫生需要記錄下所有傷害。」醫院方面則聲明，巴拉吉14日上午10時40分做了造影檢查後，發現罹患冠狀動脈三條血管疾病，建議「盡早」進行冠狀動脈繞道手術。

▲▼印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）電力、禁酒與工商稅部長巴拉吉（V. Senthil Balaji）因涉嫌洗錢被捕，接受訊問數小時後出現胸痛、不安等症狀送醫，情緒崩潰痛哭。（圖／翻攝自推特）

▲巴拉吉在醫院接受治療，坦米爾那都邦首席部長MK史塔林（M. K. Stalin）隨後親自前往探視。（圖／翻攝自推特）

坦米爾那都邦體育兼青年福利部長烏達亞尼迪•史塔林（Udhayanidhi Stalin）表示，巴拉吉正在接受治療，「DMK不會被人民黨（BJP，現印度執政黨）的恐嚇震懾。」議會同僚巴布（PK Sekar Babu）以及坦米爾那都邦首席部長MK史塔林（M. K. Stalin）也指控聯邦調查人員採取不人道的行動，以酷刑施壓。DMK黨部表示，這次逮捕是「非法且違憲的」，他們將依法處理此事。

印度國會聯邦院（Rajya Sabha，上議院）反對黨領袖、國民大會黨主席卡格（Mallikarjun Kharge）也譴責莫迪政府，此舉是針對反對派的「政治騷擾與報復」，「我們反對派中沒有一人會被這種無恥的舉動嚇倒。」巴拉吉被捕迄今，除了他所屬的政黨DMK之外，國大黨、普通人黨（AAP）都抨擊執政黨在玩「仇殺政治」，濫權調查反對派人士。

巴拉吉背負的洗錢指控可以追溯至2011年至2015年，當時他尚未入黨DMK，據稱在擔任地方交通部長職務時涉嫌行賄，並承諾給予工作，而最終未兌現諾言。早在他被逮捕的兩周前，調查人員就曾針對與巴拉吉有關人員的40多處寓所、辦公室進行搜查，但巴拉吉表示，當時當局已帶走了所有必要的文件。

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