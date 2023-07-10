台南男生前遭私刑畫面曝！鋁棒膠條打到臉腫變形　惡煞逼擦血跡

▲台南男子在網路嗆聲，遭圍毆丟包急診室身亡。（圖／民眾提供）



記者林悅、黃資真／台南報導

台南一名綽號「狀元」的47歲任姓男子昨(9)日深夜遭丟包醫院急診室，全身擦挫傷、頸部斷裂重傷不治，疑似在網路上嗆聲，遭對方擄走動手教訓，稍早施虐畫面曝光！

畫面中任男遭5、6個男子圍著，先後遭鋁棒、藤條、膠條用力揮打，頭部嚴重腫大變形，旁人仍持續不斷施虐，甚至要求任男自行擦拭地上血跡，冷血行為令人髮指。

47歲任姓男子8日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒時，不知何因遭人毆打受傷，隨後他在臉書貼文「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」，甚至留言自曝「想殺人了」，之後自行就醫，9日中午返家。

當天下午3時許，任男在永康復國路黃昏市場與朋友飲酒，晚上7時多前往東區某燒烤店，9日晚上10時被人從該燒烤店押走，深夜11時左右就被丟包在永康奇美醫院急診處，搶救仍宣告不治；根據醫院診斷證明書，死者送至急診室前已死亡，背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢撕裂傷，頭部鈍傷，頭部撕裂傷。

死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，2人悲痛欲絕，死者姊姊指稱：「弟弟全身都是傷，頭部傷勢很嚴重，頸部斷裂，兇手下手很狠，擺明是要致人於死」。死者家屬要求檢警一定要查明真相，不能讓人出來頂罪，要抓到「真正的兇手」，還給死者及家屬一個公道。