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「輔大魔鬼巷」掰了！　將封閉宣告終結

▲▼魔鬼巷緊鄰輔大校園，許多師生會行經此道或在此停放機車。（圖／新北市政府提供）

▲魔鬼巷緊鄰輔大校園，許多師生會行經此道或在此停放機車。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

位於新莊輔仁大學旁、被學生們稱為「魔鬼巷」的新北大道六段79巷57弄，將於14日早上8時封閉，並啟用一旁新闢的替代道路。魔鬼巷正式宣告終結，還比原來多了一倍以上的機車停車位，提供輔大師生及輔大醫院就醫民眾免費停放機車。

▲▼新北大道六段79巷57弄封閉，另於舊有道路西側開闢替代道路通行。（圖／新北市政府提供）

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▲新北大道六段79巷57弄封閉，另於舊有道路西側開闢替代道路通行。

路寬僅3.1公尺的輔大魔鬼巷，是往來輔大前後門最快的捷徑，往來學生眾多，但過往因為違停、人車爭道、格柵板(鐵網狀)水溝蓋易打滑摔車等問題，被學生戲稱為魔鬼巷。

▲▼魔鬼巷路幅狹窄，機車會車空間不足。（圖／新北市政府提供）

▲魔鬼巷路幅狹窄，機車會車空間不足。

新泰塭仔圳市地重劃後，道路系統重新規劃。新北市地政局表示，魔鬼巷封閉後，改由一旁5.5公尺寬的替代道路通行，將維持原來的用路規則，僅供機車專用雙向通行，路的一側設有人行道，另一側則劃設498個機車停車格，比原有的232個多出一倍以上，提供更充裕的停車空間。

▲▼魔鬼巷替代道路將於本月14日上午8時啟用，路的一側有人行通道，另一側劃設498個機車停車格。（圖／新北市政府提供）

▲魔鬼巷替代道路將於14日上午8時啟用，路的一側有人行通道，另一側劃設498個機車停車格。

地政局指出，未來魔鬼巷在重劃工程完工後，將拓寬成為一條15米寬的道路，現階段緊鄰魔鬼巷的輔大校園西側出入口，也會在施工期間暫時封閉，施工單位將於路口設置告示牌提醒改道，並視情況派員在路口指揮交通，請民眾務必留意改道資訊，行經時遵循交通引導。

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