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輔大仁園要關了！學生求「拜託別走」　議員校友也震驚：不敢相信

▲▼輔大仁園餐廳走入歷史。（圖／翻攝臉書／翁震州）

▲輔大仁園餐廳走入歷史，讓許多學生相當不捨。（圖／翻攝臉書／翁震州）

記者柯振中／綜合報導

輔仁大學在私校中相當有名，裡面的「仁園餐廳」更是擁有36年歷史，不過近日餐廳業者宣布，6月16日即將結束營業，消息曝光後，立即引發大批學生哀號，哭求「拜託不要走」，身為輔大校友的議員翁震州得知消息，也特地返回學校，再重溫一次溫暖又美好的記憶。

仁園餐廳日前發布公告，從民國76年開始，他們就在輔大校園內開設餐廳，至今已超過36年，從最初的「頂呱呱」加盟身分，再發展成簡餐、麵食，最後成了學生、教師們熟悉的自助餐，雖然一路上經過不少變革，唯一不變的則是仁園一直屹立不搖。

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▼輔大仁園餐廳6月16日將結束營業，讓許多學生感到不捨。（圖／翻攝臉書）

▲▼輔大仁園餐廳走入歷史。（圖／翻攝臉書）

仁園餐廳表示，過去30多年能提供美食與服務，他們相當榮幸，學生、教職員的光顧是最大的動力與熱情，也是老闆娘已超過退休年齡仍堅守在此的信念，不過因為歲月催人，無奈之下只能宣布，這個學期結束後將結束營業，「112年6月16號是我們最後一天營業的日子，三十六年的精采故事將在這天寫下結局，畫下句點。」

▲▼輔大仁園餐廳走入歷史。（圖／翻攝臉書／翁震州）

▲▼議員翁震州身為輔大校友，接獲消息後相當錯愕，特地回到校園吃上一頓美好的回憶。（圖／翻攝臉書／翁震州）

▲▼輔大仁園餐廳走入歷史。（圖／翻攝臉書／翁震州）

消息曝光後，不少學生崩潰，不敢置信地留言，「我以為仁園、心園是最屹立不搖的…那有人知道仁園之後會開什麼嗎還是就直接少一個學餐」、「哭啊，以後沒有阿姨問一碗半碗了」、「多漲價也沒關係，拜託不要走」、「高媽媽、正欣，現在連仁園都倒了！唉，希望心園還能撐下去」、「OMG！仁園撐過了疫情，但撐不過歲月。」

民進黨新北市議員翁震州身為輔大校友，聽到仁園結束營業的消息，感到相當不可置信，特地為此回到母校，再次品嘗熟悉又溫暖的味道。

▼翁震州感嘆，學生餐廳不只是吃飯的地方，更是情感與記憶的象徵。（圖／翻攝臉書／翁震州）

▲▼輔大仁園餐廳走入歷史。（圖／翻攝臉書／翁震州）

翁震州感嘆，雖然有些人認為，學生餐廳只是吃飯的地方，就算關閉也不會對生活造成太大影響，但對於輔大的學生而言，仁園代表的更多是情感與記憶的象徵，也希望未來的日子當中，輔大能夠有更好、更棒的學生餐廳，繼承仁園的精神，讓他們能夠繼續保護、珍藏這份回憶。

 

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