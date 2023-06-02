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輔大「世界大學影響力」排名大躍進　SDGs17和台大並列全台第四名

▲▼ 輔大「世界大學影響力」排名大躍進　SDGs17和台大並列全台第四名 。（圖／輔大提供）

▲ 醫學院師生遠赴東非為當地居民提供醫療衛教與水資源管理資訊，使得SDGs 17永續發展夥伴關係成果大躍進 。（圖／輔大提供）

生活中心／綜合報導

泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education, THE），近來公布世界大學影響力排名（University Impact Rankings）。近來發布的最新報告中，在全球1591所獲選入榜學校中，輔仁大學名列401-600名，其中SDGs 3健康與福祉、SDGs 11永續城鄉、SDGs 12責任消費與生產、以及SDGs 17永續發展夥伴關係四大領域表現卓越，尤其在SDGs 17名次躍進，與國立臺灣大學等其他大學並列全台第四名。

這次輔大表現出色SDGs 17，其目標為「建立多元夥伴關係」。2011年，天主教聖神會龍若望神父與台飛國際交流協會發現，位在東非的國家「坦尚尼亞」馬賽原住民部落Engaruka，面積雖如新北市大，全區卻只有一名醫生和兩位護理師，尤其是婦女的生產環境極其骯髒惡劣，在神父與協會出面號召後，輔大醫學院學生自發性組成「坦尚尼亞醫療服務志工團(簡稱輔坦團)」，前往萬里之外的偏鄉部落服務。

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▲▼ 輔大「世界大學影響力」排名大躍進　SDGs17和台大並列全台第四名 。（圖／輔大提供）

▲輔大攜手附設醫院，針對精準醫療照護，展現跨領域研發技術與產學合作實力 。（圖／輔大提供）

輔坦團最初從改善坦尚尼亞偏遠部落的醫療環境著手，同時給予衛教知識和基礎健檢服務，歷經五年努力，2016年終於靠募款建立當地第一座待產室。同時，輔坦團發現，當地水資源不僅不足還有水不乾淨的問題，因此團隊在2021年推動「水在坦尚尼亞計畫」，透過教育民眾衛生知識的「水教育」、教導利用小型砂濾淨化的「水細胞」，高濁度淡水的「水灌溉」，以及建立能提供安全穩定用水的「水核心」，逐步解決當地的用水問題。

在SDGs 3健康與福祉方面，輔大醫院推出的「MAC WARD」繼去年獲得國家新創獎後，再推出智慧防疫病房2.0版，導入特殊的排水系統使病患的排洩物無菌導出，防止透過地下水道彌漫病毒造成疫情大爆發。此外，輔醫再推出「可攜式智慧型磅秤」，針對不同需求的患者設計出「坐、臥、躺」的三合一體重機，不只讓臥床病患可以精準量體重算出投藥劑量，更能減緩醫護壓力。

在SDGs 11永續城鄉方面，輔大位在北台灣最重要開發案「塭仔圳重劃區」中心點，肩負關鍵的在地責任，已與新北市政府地政局簽訂合作備忘錄（MOU），協助推動兼具在地、生態、綠能、文化保存的永續發展任務。在SDGs 12責任消費與生產方面，和興毅基金會以及耶穌會使命室合作，推出了「食享冰箱」和地區食物銀行，透過提供即期食物給居民和學生取用，以達到惜食的永續消費和生產模式目標。

▲▼ 輔大「世界大學影響力」排名大躍進　SDGs17和台大並列全台第四名 。（圖／輔大提供）

▲ 輔大重視本地歷史文化傳承，為珍貴文化的延續盡一份心力 。（圖／輔大提供）

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