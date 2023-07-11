隔60年！阿公求婚高中戀人「自備老花眼鏡」唸誓詞　她噴淚點頭嫁

▲78歲的湯瑪斯向高中戀人南希求婚。（圖／翻攝TikTok@angelial.fedrick3）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州78歲醫師湯瑪斯（Dr. Thomas McMeekin）向60年前交往的高中戀人求婚，他不僅自備枕頭、方便單膝下跪，還不忘戴著老花眼鏡，深情款款唸出求婚誓詞，最後果然成功打動芳心。這段求婚影片被分享至TikTok後，讓網友直呼太感動，「找到真愛永遠不嫌晚。」

影片一開始，湯瑪斯顯然坐立難安，站在坦帕國際機場的登機口附近張望，過了好一陣子，終於見到從加州遠道而來的南希（Nancy Gambell），2人立刻緊緊擁抱彼此，表達思念之情。

接下來，他把女友領到附近一張椅子上，送上紅玫瑰及鑲有雙方生日石的項鍊，然後拿出枕頭和老花眼鏡，緩緩說道，「自從我們第一次見面到現在已經60年了。自從妳加入啦啦隊的那天起，就一直是我所迷戀的那個人」，最後詢問對方，是否願意嫁給自己。此時南希難掩激動，又哭又笑地說「我願意」，親友和路人立刻開心歡呼。

《商業內幕》報導，這場感人的求婚發生在6月30日，湯瑪斯和南希就讀高中時在加州認識，大學期間曾短暫約會，分手後各奔東西。10年前，他們在畢業50周年同學會上重逢，儘管當時各有家室，後來卻都恢復單身，2人在最近幾周重新取得聯繫後，很快就陷入熱戀，並且決定共度餘生。

湯瑪斯任職於「坦帕皮膚學術聯盟」（AAD），他的2名醫療助理知道這段戀情後，主動提議幫忙策畫求婚。安潔莉亞（Angelia Fedrick）說，「他每天都在講這件事，所有的員工也都覺得一定要來參加。」薩瑪莉（Samari Rivera）解釋，「我們拿了一顆枕頭，這樣他就可以跪下來求婚，我們也做了一個牌子寫『她答應了』，因為我們知道她會這麼做的。」

如今，湯瑪斯計畫在未來幾個月退休，並且搬到加州去，和南希生活在一起。網友們紛紛留言，「這必須被拍成一部標誌性的電影」、「當兩個靈魂注定要在一起，他們會找到彼此的」。