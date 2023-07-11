　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幼兒園爆惡師「書本巴童頭還腳踢」　園方威脅：監視畫面勿PO網

▲▼孩童,兒童,虐待,毆打,罵人,性侵,虐童,男童,小孩,小朋友,狼爪,色狼,。（圖／CFP）

▲高雄三民區某間準公托幼兒園驚傳不當體罰。（示意圖／CFP）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區某間準公托幼兒園驚傳不當體罰！一名家長在網路控訴，女兒遭到幼兒園老師敲頭，其他許多學生也被該園老師拿書本巴頭、踢頭、丟書包、拿類似藤條狀的物品拍打午休中的學生，家長事後申訴後，竟然還被園方「提醒」不得上傳任何監視器。對此，高雄市教育局介入調查，確認當事老師有不當對待多名幼生等違法行為，將依法提認定委員會裁處。

這名家長指出，他的女兒在幼兒園遭到不當體罰，在學校給的當天監視器的畫面中，就有他女兒被敲頭的畫面，甚至還有其他許多學生被老師拿書本巴頭、踢頭、丟書包、拿類似籐條狀的物品拍打午休中的學生。

他說，事後他們向高雄市教育局及社會局申訴，隔了2個月還沒有結果，當事老師就已遭到園方開除。然而，學校要老師自己請辭，老師因沒有拿到資遣費，就跑去教師協會尋求協助後轉調解委員會，希望和家長和解，他也因此被學校「提醒」不得上傳任何監視器畫面在大眾媒體上，否則會提告個資法。

當事家長直言，「目前心好累...只希望孩子健康平安快樂學習而已，不知道身為父母的自己究竟能為孩子爭取到多少人權...」。

對此，高雄市教育局表示，5月31日接獲通報，三民區某私立幼兒園教保服務人員疑似於112年5月25日不當對待幼生，業依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定提送審查小組審議，決議受理並派員調查。

教育局檢視5月24日至5月26日監視器畫面，並訪談幼生家長及涉案教保服務人員，發現該教保服務人員確有不當對待多名幼生等違法行為，將依法提認定委員會裁處。目前幼教師已經離職，相關案情將繼續調查。

教育局強調，針對不當對待幼兒案件零容忍，如有調查屬實絕不寬貸，依情節輕重最高可對幼兒園及行為人裁罰60萬元，如果情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。

ET快訊
風向變了！　一票挺學生「熱炒就該配飯」
昆凌破尺度解放泳衣！　「超兇上圍」9萬人看光
快訊／北科白飯之亂　校方首發聲明！
台中20年「排隊美食」慘燒毀！　婆媽喊心痛
熱炒老闆再發聲！　總召怒了：店家說詞矛盾
陳凱倫性侵隊友妻未遂　任教校方「一句話引發眾怒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中「靜城專案」2.0啟動　7／18抓到違規改裝排氣管就開罰

5年6萬陸客「假健檢」入境　台北秀傳董座與旅行社15人起訴

獨／5億高中生體內驗無麻醉藥　靈通者曝祂「被強灌沒喝下」

檢舉一個車手賺2萬！北市宣布「窩裡反」獎金翻倍　全力阻詐

欠稅2358萬！近億保險遭強制執行　他火速繳清

獨／五億高中生案檢察總長下令重新調查　靈通者曝祂反應

此次免競價！im.B案查扣「噶瑪蘭威士忌原酒」754支　明火熱登場

警車在後面...通緝犯心虛闖紅燈撞電桿　又被揪出酒駕下場慘

楊實秋獨子遭大馬歌手PO文稱「賣淫為樂」　遭判刑並驅逐出境

霧峰市場「阿滿麵線」燒毀！店家嘆2周也難重整　婆媽喊心痛

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

台中「靜城專案」2.0啟動　7／18抓到違規改裝排氣管就開罰

5年6萬陸客「假健檢」入境　台北秀傳董座與旅行社15人起訴

獨／5億高中生體內驗無麻醉藥　靈通者曝祂「被強灌沒喝下」

檢舉一個車手賺2萬！北市宣布「窩裡反」獎金翻倍　全力阻詐

欠稅2358萬！近億保險遭強制執行　他火速繳清

獨／五億高中生案檢察總長下令重新調查　靈通者曝祂反應

此次免競價！im.B案查扣「噶瑪蘭威士忌原酒」754支　明火熱登場

警車在後面...通緝犯心虛闖紅燈撞電桿　又被揪出酒駕下場慘

楊實秋獨子遭大馬歌手PO文稱「賣淫為樂」　遭判刑並驅逐出境

霧峰市場「阿滿麵線」燒毀！店家嘆2周也難重整　婆媽喊心痛

遊說大谷翔平來大都會當隊友？　千賀滉大：這就去給他戴帽子

聯合國警告！地球剛經歷「有記錄以來最熱7月」　毀滅性影響曝

10歲童眼睛刺痛竟是「蒼蠅產卵」　醫生一口氣清出11隻蠕動蛆蟲

郭台銘喊團結對抗民進黨　「不必要的攻訐與捏造到此為止」

陸劇男神被爆「密戀65萬巨胸網美」！被揭曖昧4線索…友：官宣了嗎

民進黨：放寬殺警犯調外役監門檻國民黨修的　別混淆視聽

換侯傳聞不斷！侯友宜：比賽過程難免有障礙　「會超越障礙往前衝」

《風水世家》樓心潼秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

賴清德喊話要矯正署說清楚　先看看自家立委提了什麼案

郭台銘來勢洶洶　綠黨團喊話侯友宜「挺住」：郭董後勁十足

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

囂張議長郭信良收賄千萬內幕！　1句話囂張嗆官員：我要2週

台南男網路嗆聲遭擄　丟包醫院不治

路邊空地白線內停車收3張罰單　違規理由曝

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

快訊／台中「排隊美食」起火　頻傳爆裂聲

更多熱門

相關新聞

南投縣推幼兒園餵藥SOP

南投縣推幼兒園餵藥SOP

新北市幼兒園發生「餵藥風波」，導致全國各地幼兒園業者都不知「該怎麼替學童餵藥？」為保障幼兒健康和用藥安全，南投縣教育處訂定《南投縣教保服務機構託藥參考作業流程》，落實簡明扼要的託藥流程，並已提供各幼兒教保服務機構依循辦理。

廣東幼稚園傳砍人！已6死1傷

廣東幼稚園傳砍人！已6死1傷

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

陸去年5610所幼園倒　少子化「招不到生」

陸去年5610所幼園倒　少子化「招不到生」

黃偉哲與幼兒園幼童互動

黃偉哲與幼兒園幼童互動

關鍵字：

幼兒園

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

城隍警示小心火和電　4生肖注意

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面