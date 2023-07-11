幼兒園爆惡師「書本巴童頭還腳踢」　園方威脅：監視畫面勿PO網

▲高雄三民區某間準公托幼兒園驚傳不當體罰。（示意圖／CFP）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區某間準公托幼兒園驚傳不當體罰！一名家長在網路控訴，女兒遭到幼兒園老師敲頭，其他許多學生也被該園老師拿書本巴頭、踢頭、丟書包、拿類似藤條狀的物品拍打午休中的學生，家長事後申訴後，竟然還被園方「提醒」不得上傳任何監視器。對此，高雄市教育局介入調查，確認當事老師有不當對待多名幼生等違法行為，將依法提認定委員會裁處。

這名家長指出，他的女兒在幼兒園遭到不當體罰，在學校給的當天監視器的畫面中，就有他女兒被敲頭的畫面，甚至還有其他許多學生被老師拿書本巴頭、踢頭、丟書包、拿類似籐條狀的物品拍打午休中的學生。

他說，事後他們向高雄市教育局及社會局申訴，隔了2個月還沒有結果，當事老師就已遭到園方開除。然而，學校要老師自己請辭，老師因沒有拿到資遣費，就跑去教師協會尋求協助後轉調解委員會，希望和家長和解，他也因此被學校「提醒」不得上傳任何監視器畫面在大眾媒體上，否則會提告個資法。

當事家長直言，「目前心好累...只希望孩子健康平安快樂學習而已，不知道身為父母的自己究竟能為孩子爭取到多少人權...」。

對此，高雄市教育局表示，5月31日接獲通報，三民區某私立幼兒園教保服務人員疑似於112年5月25日不當對待幼生，業依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定提送審查小組審議，決議受理並派員調查。

教育局檢視5月24日至5月26日監視器畫面，並訪談幼生家長及涉案教保服務人員，發現該教保服務人員確有不當對待多名幼生等違法行為，將依法提認定委員會裁處。目前幼教師已經離職，相關案情將繼續調查。

教育局強調，針對不當對待幼兒案件零容忍，如有調查屬實絕不寬貸，依情節輕重最高可對幼兒園及行為人裁罰60萬元，如果情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。