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幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲餵藥事件撕裂信任，家長在孩童身上放「密錄器」，幼師難過離職。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

新北幼兒園餵藥案延燒近2個月終於落幕，儘管複驗結果顯示均未驗出毒物成分，事件仍撕裂了社會上幼教老師與家長之間的信任。台北天母有一間幼兒園的園長表示，餵藥事件爆發後，有家長在孩子身上裝密錄器，導致園內有2位老師被不信任感壓垮，先後離職。

國立台北護理健康大學教授楊金寶8日在板橋舉辦「托育三和會」，邀請各地幼兒園 • 托嬰育幼所教師人員、孩童家長出席，認為幼師及家長應和解、和善跟和好，期盼能修復幼師與家長之間的信任感，同時分享餵藥爆發後，幼教界衍生的相關衝突事件。

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台北天母一位幼兒園園長分享，園內老師6月在照顧孩子時，發現有孩子的「胸針」掉到地上，撿起後卻發現「胸針」底部會發亮，而且旁邊還有連接孔，仔細檢查後才驚覺是密錄器。

園長感嘆，家長每天錄下孩子與老師的對話，時間已長達1周，老師後來打電話跟家長溝通，對方卻沒有任何解釋，隔天直接上門辦理退學，事件讓2位老師覺得不被尊重與信任，陸續提出辭呈。

▲▼餵藥案效應…幼童別密錄器 2師難過離職。（圖／翻攝自「關鍵100，您是關鍵」）

▲▼餵藥案效應…幼童別密錄器 2師難過離職。（圖／翻攝自「關鍵100，您是關鍵」）

▲有幼兒園園長分享，近日有資深女老師辭職，原因是覺得社會對幼教界不友善。（圖／翻攝自「關鍵100，您是關鍵」）

另外一所幼兒園園長也分享，園內有一位工作5年的資深女老師在6月底提出辭呈。資深老師表示，餵藥事件讓她下決心辭職，很痛苦但她必須要做出決定，家人也不希望她做下去，她以前總認為「只要自己問心無愧，就沒什麼好擔心的，但最近社會氣氛對這個行業不友善，甚至是敵意」。

資深老師說，「現在，我有很大的恐懼，不知道哪一天被檢調帶走的是我，在家長群組被公審的是我，或是哪一天我們要哭哭啼啼上新聞，我很害怕」。園長感嘆，社會上現在充斥著對幼教老師不信任的氛圍，讓他們覺得十分心灰意冷，甚至不確定是否該繼續經營幼兒園。

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