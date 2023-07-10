南投縣推幼兒園餵藥SOP　縣議員邀縣府官員、幼教業者和家長座談

▲南投縣議員簡千翔召開幼兒園餵藥座談會。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新北市幼兒園發生「餵藥風波」，導致全國各地幼兒園業者都不知「該怎麼替學童餵藥？」為保障幼兒健康和用藥安全，南投縣教育處訂定《南投縣教保服務機構託藥參考作業流程》，落實簡明扼要的託藥流程，並已提供各幼兒教保服務機構依循辦理。

南投縣議員簡千翔5日邀集縣府教育處長王淑玲、幼教科人員，以及南投縣幼教協會理事長陳美純及多家幼兒園負責人進行深度座談；簡千翔指出，震驚全國的「餵藥事件」雖然最終證實是烏龍，但已嚴重衝擊到幼兒園的親師關係和互信基礎，希望透過座談會，讓業者與縣府教育處充份溝通，業者也有託藥參考流程可遵循，既保障幼童用藥安全，家長也能安心。

王淑玲指出，依據《幼兒教保及照顧服務實施準則》第11條規定，幼兒園應訂立託藥措施，包括託藥制度、託藥程序及用藥注意事項；縣長許淑華也指示教育處訂定《南投縣教保服務機構託藥參考作業流程》，並提供託藥單、餵藥紀錄表範本，具體協助各教保服務機構完善託藥措施。

王淑玲提醒說，依據託藥參考作業流程，家長如需幼兒園協助幼兒用藥，須填寫託藥單，內容詳細載明幼兒症狀、用藥途徑與使用時間，藥品應為醫療機構所開立，教保服務人員除依託藥單及處方箋確實核對藥品、藥袋之記載完成餵藥，並填寫餵藥紀錄表、注意用藥反應，如有異常，應立即聯繫家長並進行通報。

李姓家長表示，小朋友萬一身體不適，非常需要幼兒園老師幫忙餵藥加強照料，傳出餵藥烏龍事件，身為家長是又擔心又害怕，現在縣府拿出官版的餵藥標準作業流程，讓幼教老師依循、家長可以放心、小朋友健康也有保障，真的很貼心也很感謝；陳美純說，周延的「託藥參考作業流程」讓幼教師和幼教機構在餵藥的部分有所依循，相信未來全縣所有幼教師會更努力照顧好小朋友，也希望家長能為幼教師們加油打氣、互相信任。

教育處表示，已行文各教保服務機構重申落實託藥措施，將持續加強督導，並列為幼兒園公共安全檢查項目，加強不定期稽查；另將於今年增加辦理用藥安全研習場次，以提升教保服務人員及家長之用藥安全專業知能，縣府與幼兒園攜手共同維護幼兒健康，保障幼兒權益。