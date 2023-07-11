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暈船「新加坡吳尊」砸6萬機票追愛　她見真相慘遭封鎖

記者黃翊婷／綜合報導

女網友小蘭（化名）透過網路認識一名自稱新加坡華僑的28歲男子，對方的照片看起來很像藝人吳尊，兩人認識2周便交往，也會互稱老公、老婆，後來對方說想見她，於是立刻在端午連假訂了機票飛去新加坡，來回一共6萬多元，沒想到竟遭大吼，「妳有毛病嗎？跑來幹嘛？」最後還被掛電話封鎖，只好連夜改機票狼狽回台。

暈船「新加坡吳尊」砸6萬機票追愛　她見真相慘遭封鎖（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲小蘭曬出機票照，奉勸大家不要像她一樣傻傻受騙。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同。）

小蘭在臉書「爆怨2公社」透過管理員發文表示，因為覺得太丟臉，所以請管理員代發，希望藉由自己的經驗提醒大家小心網路交友陷阱，不要像她一樣傻傻為愛痴狂，她是透過臉書社團認識一名自稱為新加坡華僑的28歲男子，對方從事金融業，照片很帥，長相神似藝人吳尊，每天都會陪她聊天、談心事，聽她訴苦被主管罵等事情，非常溫柔。

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小蘭提到，聊了2周左右，男子突然提議交往，為了讓她相信不是詐騙，還主動打電話來，聲音聽起來很成熟穩重，她以為遇到真愛便答應了，對方馬上喊了一聲「婆」，兩人感情持續升溫，也是從交往的那一天起，對方就總是在說想見她、希望她在身邊等話，「我就決定一定要去新加坡找他，想要給他一個驚喜。」

暈船「新加坡吳尊」砸6萬機票追愛　她見真相慘遭封鎖（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲小蘭帶著台灣特色文具前往新加坡見男友。

小蘭鼓起勇氣決定出國追愛，就算端午連假機票很貴，也馬上訂了飛往新加坡的機票，過程中只跟男友說會去找他玩，對方還很開心回答想要快點見面，兩人還討論過要不要帶什麼台灣伴手禮，因為男友自稱不喜歡甜食，所以她買了台灣特色文具，「我還特別先問他6月22日那天他下午有事嗎？他回我沒什麼特別行程，這我就放心了。但我沒有跟他說我那天要去，打算給他一個驚喜！」

然而，小蘭開心抵達新加坡，換好網卡就先搭計程車前往市區的魚尾獅公園，補完妝拍了一張美照，結果等了10分鐘男友都沒有回應，傳訊息也是半小時未讀未回，她感到有些慌張，於是撥打臉書的訊息電話，響了一陣子之後竟然是一名女子接起的，她嚇了一跳直接掛斷，過了一會兒男友回撥，劈頭便大罵「妳在開玩笑嗎」、「我以為妳只是說說而已，妳有毛病嗎？跑來幹嘛？我沒有說要見妳呀！瘋子」。

小蘭難過表示，她當場傻住，還被掛電話、封鎖，等到回過神時，才發現過去這段時間的甜蜜都是假的，「我長這麼大第一次鼓起勇氣出國追愛，想說終於交了一個外國男友順利脫單，還忍痛在連假花3萬多買超貴機票（來回總共6萬2672元），沒想到卻是狼狽丟臉地連夜改機票回台，到底是哪裡出了問題？」

暈船「新加坡吳尊」砸6萬機票追愛　她見真相慘遭封鎖（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲小蘭來回的機票費用總共是6萬2672元。

文章公開之後吸引超過5700名網友關注，大家紛紛留言表示，小蘭遇到的不是詐騙就是渣男，幸好沒有受到身體上的傷害，「雖然心裡一定很錯愕、受傷、難過，但也是學個經驗了」、「超酷的，很佩服妳的勇氣，人生嘛！總是會有1、2件蠢事發生，當作是人生歷練就好了，平安最重要」、「至少妳沒有被他騙到什麼，但網路上這種真的不用相信是真的，記得多看新聞」。

也有熱心網友提醒，這類型的情感詐騙為了增加信任感與真實性，都會使用變聲器直接與受害者通電話，負責打字聊天跟打電話的都是不同人，但他們絕對不會視訊，當然照片、個資也全部都是假的，等到聊了一段時間確定受害者上鉤，才會開始用花言巧語騙投資，如果提出質疑，對方可能會採用假裝生氣的激將法或是情緒勒索，逼迫受害者給錢，一旦堅持不住就會上當。

該名網友接著說道，「朋友的朋友真的被騙，投資了不少錢，被騙到說要拿回投資的錢，還要再投手續費，結果對方拿到手續費就消失了。也有聽說過其他一些案例，不分性別老少都有可能會被騙，網路交友請謹慎小心啊！」

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