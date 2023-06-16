飛日本不想分車錢！友喊「要算這麼細嗎」　她控4點雷爆：友情到此

▲出國最怕遇到很雷的旅伴。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「看清一個人最好的方式就是去旅行！」一名網友發文表示，不論平時相處有多融洽，若想知道朋友的真面目，就是一起去旅行。接著她娓娓道來，並列出友人的4大問題，「我們友情也到此，從此不相往來」。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，她上禮拜和另4個朋友去日本玩，5人已經認識快3年，平時相處都沒問題，也常常相約出遊，怎料這4天3夜的旅程卻讓她發現，「有些人真的完全不適合一起出去旅遊」。

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首先，原PO指出，友人「行程都讓別人排，自己只會裝死」，然而出國後，對方卻對每個點都有意見，還抱怨其他人功課沒做足；再來，「睡到自然醒，完全沒有在在意時間」，友人堅持自然醒，讓全部人等，甚至還耽誤原本的行程。

接著原PO表示，友人「什麼都沒帶，只會用別人的」，不斷擺爛、伸手牌，除了充電線，就連私人物品、化妝品都沒帶，「我第一天說可以借她，到後面幾天還自己自動自發來拿我的去用」，且回程後，她才發現新買的乳霜只剩下不到半罐。

不只如此，原PO也直呼友人「不會幫忙分租車錢」，理論上有租車就應該平分錢，「她既不是開車的人，跟她說要出車錢也心不甘情不願，還說當初她也沒說要租車，沒算到這部分預算」。綜合上述，讓原PO實在忍無可忍，「我們友情也到此，從此不相往來」，旅伴真的得慎選。

原PO也透露與友人的對話，友人甚至在群組上問，「錢一定要分得這麼細嗎？大家都是朋友，互相幫忙一下不是很正常的嗎？」看到這段話，讓她理智線秒斷。

貼文曝光後，底下網友也傻眼表示，「通常說不要分那麼細的人就要全出啊」、「什麼都要用別人的、要別人出，這人還是不要出門好了」、「像這樣，真的寧願一個人去旅行」、「太認同了，我都說要看清楚一個人從生活習慣看就知道了，旅行也很重要」、「這種朋友趕快放生」、「真的很討厭出發前都說我沒差、都能配合、我沒意見，什麼都不參與討論，結果到目的地毛最多、問題最多的都是那一個。」