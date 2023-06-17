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鄰居點外送地址填她家　一票苦主喊＋1！原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

現在不少人都會使用外送平台點餐，但一名女網友抱怨，鄰居叫外送，地址卻常常不寫自己的家，溝通過也無解，和朋友聊天時提到此事，才知道原來朋友也是「受害者」。文章公開之後，許多網友紛紛留言表示自己也有過類似經驗；不過，有部分網友解釋原因，「我們家地址無法定位，所以只能填鄰近住家的門牌」。

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送,顯圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO不明白鄰居點外送為何地址要寫別人家。（示意圖／記者林敬旻攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，日前有一名外送員按了她家門鈴，但自己並未叫外送，後來才知道是隔壁鄰居叫的，她和外送員都與鄰居說了，請鄰居填自己家的地址，對方卻一聲不吭，事後與朋友聊天時忍不住抱怨，沒想到朋友也有類似遭遇，「原來他的鄰居也是網購住址寫他家。真的不懂，這是什麼情形？這些人都是怎麼想的？」

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文章公開之後掀起網友討論，大家紛紛留言表示有過類似經驗，「我們公司是一樓，樓上很多公司也很神祕，都不寫樓層」、「我們社區也有這種情況，留號不留樓，名字留英文甚至是暱稱」、「我都叫外送員回報公司『沒這個人』，之後太多次鄰居的帳號就會被封鎖」、「我家鄰居也都寫我家住址，因為他在上班不在家，要我們幫他收包裹，還寫我們的名字」。

不過，也有部分網友表示，自己點外送也會填鄰居家地址，因為自家地址無法定位，「我家是公寓住2樓，外送填寫自家地址無法定位，只能寫樓下早餐店」、「我們家地址也是無法定位，所以都只能填鄰近住家門牌，但我備註都會寫上正確地址是哪裡，每次訂餐只要外送員接單，我就會留言給對方告知正確地址，有1、2次真的忙到沒有留言，外送員就會沒看備註而送錯」。

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