　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫師逆風挺北科大學生　白飯免費「當然等於吃到飽」

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供）

▲北科資財學生不滿飯量不足，集體刷1星負評，意外引發「白飯之亂」。（圖／王老闆提供）

記者柯沛辰／綜合報導

台北科技大學學生不滿熱炒店提供的白飯不夠，集體怒刷1星負評，引發熱議。精神科醫師沈政男逆風力挺學生，反過來痛批「花錢吃飯沒吃飽，竟然還要跟老闆道歉？買賣邏輯錯亂到一個難以想像的程度，本質上就是一種經濟秩序的干擾。」

北科「資財營」27人8日到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，花了6000多元，但即便吃光店內白飯，仍沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星。沈政男認為，大概就是一人點一道菜，一道約兩百元，然後端碗舀飯，回座後大口扒起來，每人吃個兩三碗沒有問題，特別是點到了五更腸旺，一整桌即使只點這一道都足夠用來配飯了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男說，這不是幾十年來學生或年輕人吃簡單合菜的基本邏輯嗎？怎麼會有那種：一人吃了一、兩碗以後，飯桶也見底了，結果店家也不補飯，就只建議年輕人「改點炒麵」，弄得買賣失和，讓一行人花錢沒吃飽，還要帶著一肚子氣離開。

他指出，一群學生氣沒地方發，就在店家網頁狂刷一星負評，結果一堆網友看了不以為然，「人家吃飯你在喊燒，竟然去肉搜那些年輕人的學校，然後去灌爆人家臉書，逼得校方帶著學生到店家向老闆道歉，而且把道歉文公告周知，以免又被網友攻擊。這是什麼跟什麼啊？」

沈政男疑惑，花錢吃飯沒吃飽，竟然還要跟老闆道歉？買賣邏輯錯亂到一個難以想像的程度，本質上就是一種經濟秩序的干擾。難怪台灣品牌在國際上越來越沒有競爭力，不是沒有原因，「連快炒店沒辦法讓客人扒白飯扒到飽，也要在那邊護航，你說做餐廳的人何須努力？靠網友撐腰就好了。」

他舉例，有網友鼓勵大家颱風天不要訂外送，以免外送員遭遇不測，「表面上好像充滿仁慈心，其實是干擾經濟秩序的白目行為。試問，颱風天要不要接外送，外送員自己不能評估嗎？你叫大家不要訂，想多賺點錢的人不就沒生意可做？」

沈政男批評，如今熱炒店爆出爭議，店家居然說「白飯免費不代表白飯吃到飽！」事實上，已經有網友挖出店家先前說過「白飯可以吃到飽」，但不用挖也知道，白飯免費當然就等於白飯吃到飽，「不然，難道要客人肚子枵枵離開嗎？」

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

▲事發熱炒店「大道創意料理快炒」。（圖／翻攝自Google）

他認為，開餐廳不論好不好吃、實不實惠，至少要讓客人吃飽，如果白飯不能吃到飽，就以價制量，一碗10元、15元，讓大家看了價錢就飽一些，「當晚，當白飯不夠，老闆為什麼不去附近店家買？如果要讓人家改吃炒麵，那就要招待，把配料弄少一點，就是最簡單的炒麵就好，讓那群年輕人可以果腹，花不了多少錢啦。」

沈政男說，如果熱炒店白飯不夠吃而被刷一星負評，就可以檢討消費者，「那麼以後大家去吃快炒，是不是都要自行準備白飯，以免五更腸旺太鹹太辣吃不完？這麼簡單的邏輯，也可以在那邊胡鬧、起鬨半天，實在讓人傻眼。」

沈政男表示，這件事的本質是，網友這類灌爆人家臉書的舉動是干擾經濟秩序的行為，也就是用非經濟手段來處理經濟問題，實在不可取，「事實上那些年輕人根本不想跟店家道歉，只因學校承受了網路壓力而轉嫁給學生，學生只好配合演出。」

他指出，這只是小事一樁，但一葉知秋，這樣的公民論壇水平是不可能對公共議題討論出什麼好辦法，不過是一堆人在網路上彼此浪費時間，「公民論壇功效不振，就會給政客操弄的空間，影響一國立法與行政的品質，這是台灣公民社會當今最大的隱憂之一。」

▼ 北科資財營PO出與大道創意料理快炒老闆合影，稱已向老闆道歉，雙方解開誤會。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

ET快訊
繁殖力超驚人！果蠅「最愛5個地方」　消滅方法一次看
聯邦銀行傳行員勾結詐騙集團　檢警搜索帶回7人
4大專院校退場！　2358在校生安置他校就讀
Joeman、妮婭分手！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵神秘插座警告「旅客勿用」…遭無視爽充！專家嘆：準備換手機

睡覺蚊子耳邊嗡嗡叫有夠煩　達人曝捕蚊燈挑選3重點

醫師逆風挺北科大學生　白飯免費「當然等於吃到飽」

變天「集水彈」雨襲台灣　周末恐有颱風生成！最新預報曝

陳盛山從MICE角度看見韓國擘畫「會展觀光王國」　夢想的龐大藍圖

台女赴日旅遊「在洗手台嘔吐」！咖啡廳怒趕人：自己清理

「練功完就跳槽大公司」他擔心是否太自私　鄉民勸：想太多

桃機昇恆昌「延10年營運期」免招標　網傻眼轟：政府帶頭違法

簽署醫衛合作瞭解備忘錄　台英擬建立健保互惠

連記海產奪冠！客家小炒全國爭霸賽決賽出爐　海瑞摃丸拿到第4名

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

抓到了！拔走5億高中生母住家巡邏簽到簿　男子深夜落網

拔走5億高中生母家巡邏袋　男落網！警：應「非惡意」

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

台鐵神秘插座警告「旅客勿用」…遭無視爽充！專家嘆：準備換手機

睡覺蚊子耳邊嗡嗡叫有夠煩　達人曝捕蚊燈挑選3重點

醫師逆風挺北科大學生　白飯免費「當然等於吃到飽」

變天「集水彈」雨襲台灣　周末恐有颱風生成！最新預報曝

陳盛山從MICE角度看見韓國擘畫「會展觀光王國」　夢想的龐大藍圖

台女赴日旅遊「在洗手台嘔吐」！咖啡廳怒趕人：自己清理

「練功完就跳槽大公司」他擔心是否太自私　鄉民勸：想太多

桃機昇恆昌「延10年營運期」免招標　網傻眼轟：政府帶頭違法

簽署醫衛合作瞭解備忘錄　台英擬建立健保互惠

連記海產奪冠！客家小炒全國爭霸賽決賽出爐　海瑞摃丸拿到第4名

烏克蘭副防長：軍隊已攻下巴赫姆特周邊關鍵制高點

聯邦銀行7行員涉「勾結詐騙集團」　3人5萬元交保

im.B詐騙集團案　主嫌父親曾明祥20萬交保

台鐵神秘插座警告「旅客勿用」…遭無視爽充！專家嘆：準備換手機

高溫也不怕！營養師傳授4個「防暑小妙招」，吃奇異果也管用

睡覺蚊子耳邊嗡嗡叫有夠煩　達人曝捕蚊燈挑選3重點

暑假來北海岸暢遊3大漁港　新北現撈海鮮品蟹樣樣好

美國「體操隊狼醫」獄中被捅10刀　性侵160女被關175年

醫師逆風挺北科大學生　白飯免費「當然等於吃到飽」

氣溫狂飆情緒快要HOLD不住　美女醫曝簡單2招「疏肝解鬱」

女控新北警違法搜屋「激凸被看光」　警出示密錄器：對方還請飲料

生活熱門新聞

縣城隍廟大駕警示　農曆7月小心兩件事

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

台女赴日旅遊在洗手台嘔吐！咖啡廳怒趕人

昇恆昌延10年營運期　網怒：政府違法

白飯吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖

獨／花蓮外海將有8↑強震！學者預警

降溫了！11縣市大雨特報　雨下到晚上

UNIQLO「免費好康」被挖出

北科大學生錯在哪？鄉民：這件事白目了

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

更多熱門

相關新聞

北科大學生錯在哪？鄉民：這件事白目了

北科大學生錯在哪？鄉民：這件事白目了

北科大資財系營隊掀起的「白飯之亂」，遭到輿論撻伐，相關話題在PTT八卦板上，也持續引發討論。就有網友6點分析事件發展的脈絡，不解北科大的學生錯在哪裡。對此有鄉民認為，問題就出在「集體刷一星」。

白飯吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖

白飯吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

頂大生屢被炎上　大學生的幼稚病

頂大生屢被炎上　大學生的幼稚病

「大鍋飯」超難煮？前餐飲業員工秒點頭

「大鍋飯」超難煮？前餐飲業員工秒點頭

關鍵字：

沈政男北科大熱炒店白飯

讀者迴響

熱門新聞

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

縣城隍廟大駕警示　農曆7月小心兩件事

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

51歲女星「母子戀5年」！小17歲尪爆「2周沒回家」

導航要用Google還是Apple？鄉民大讚1優點選它

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

台女赴日旅遊在洗手台嘔吐！咖啡廳怒趕人

昇恆昌延10年營運期　網怒：政府違法

白飯吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面