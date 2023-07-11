醫師逆風挺北科大學生　白飯免費「當然等於吃到飽」

▲北科資財學生不滿飯量不足，集體刷1星負評，意外引發「白飯之亂」。（圖／王老闆提供）

記者柯沛辰／綜合報導

台北科技大學學生不滿熱炒店提供的白飯不夠，集體怒刷1星負評，引發熱議。精神科醫師沈政男逆風力挺學生，反過來痛批「花錢吃飯沒吃飽，竟然還要跟老闆道歉？買賣邏輯錯亂到一個難以想像的程度，本質上就是一種經濟秩序的干擾。」

北科「資財營」27人8日到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，花了6000多元，但即便吃光店內白飯，仍沒吃飽，所以事後上Google評論留下1星。沈政男認為，大概就是一人點一道菜，一道約兩百元，然後端碗舀飯，回座後大口扒起來，每人吃個兩三碗沒有問題，特別是點到了五更腸旺，一整桌即使只點這一道都足夠用來配飯了。」

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沈政男說，這不是幾十年來學生或年輕人吃簡單合菜的基本邏輯嗎？怎麼會有那種：一人吃了一、兩碗以後，飯桶也見底了，結果店家也不補飯，就只建議年輕人「改點炒麵」，弄得買賣失和，讓一行人花錢沒吃飽，還要帶著一肚子氣離開。

他指出，一群學生氣沒地方發，就在店家網頁狂刷一星負評，結果一堆網友看了不以為然，「人家吃飯你在喊燒，竟然去肉搜那些年輕人的學校，然後去灌爆人家臉書，逼得校方帶著學生到店家向老闆道歉，而且把道歉文公告周知，以免又被網友攻擊。這是什麼跟什麼啊？」

沈政男疑惑，花錢吃飯沒吃飽，竟然還要跟老闆道歉？買賣邏輯錯亂到一個難以想像的程度，本質上就是一種經濟秩序的干擾。難怪台灣品牌在國際上越來越沒有競爭力，不是沒有原因，「連快炒店沒辦法讓客人扒白飯扒到飽，也要在那邊護航，你說做餐廳的人何須努力？靠網友撐腰就好了。」

他舉例，有網友鼓勵大家颱風天不要訂外送，以免外送員遭遇不測，「表面上好像充滿仁慈心，其實是干擾經濟秩序的白目行為。試問，颱風天要不要接外送，外送員自己不能評估嗎？你叫大家不要訂，想多賺點錢的人不就沒生意可做？」

沈政男批評，如今熱炒店爆出爭議，店家居然說「白飯免費不代表白飯吃到飽！」事實上，已經有網友挖出店家先前說過「白飯可以吃到飽」，但不用挖也知道，白飯免費當然就等於白飯吃到飽，「不然，難道要客人肚子枵枵離開嗎？」

▲事發熱炒店「大道創意料理快炒」。（圖／翻攝自Google）

他認為，開餐廳不論好不好吃、實不實惠，至少要讓客人吃飽，如果白飯不能吃到飽，就以價制量，一碗10元、15元，讓大家看了價錢就飽一些，「當晚，當白飯不夠，老闆為什麼不去附近店家買？如果要讓人家改吃炒麵，那就要招待，把配料弄少一點，就是最簡單的炒麵就好，讓那群年輕人可以果腹，花不了多少錢啦。」

沈政男說，如果熱炒店白飯不夠吃而被刷一星負評，就可以檢討消費者，「那麼以後大家去吃快炒，是不是都要自行準備白飯，以免五更腸旺太鹹太辣吃不完？這麼簡單的邏輯，也可以在那邊胡鬧、起鬨半天，實在讓人傻眼。」

沈政男表示，這件事的本質是，網友這類灌爆人家臉書的舉動是干擾經濟秩序的行為，也就是用非經濟手段來處理經濟問題，實在不可取，「事實上那些年輕人根本不想跟店家道歉，只因學校承受了網路壓力而轉嫁給學生，學生只好配合演出。」



他指出，這只是小事一樁，但一葉知秋，這樣的公民論壇水平是不可能對公共議題討論出什麼好辦法，不過是一堆人在網路上彼此浪費時間，「公民論壇功效不振，就會給政客操弄的空間，影響一國立法與行政的品質，這是台灣公民社會當今最大的隱憂之一。」

▼ 北科資財營PO出與大道創意料理快炒老闆合影，稱已向老闆道歉，雙方解開誤會。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）