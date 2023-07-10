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「白飯之亂」北科大學生錯在哪？　鄉民分析：做這件事就白目了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲「白飯之亂」北科大學生錯在哪，在PTT上引發討論。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

記者林彥臣／綜合報導

北科大資財系營隊掀起的「白飯之亂」，遭到輿論撻伐，相關話題在PTT八卦板上，也持續引發討論。就有網友6點分析事件發展的脈絡，不解北科大的學生錯在哪裡。對此有鄉民認為，問題就出在「集體刷一星」。

原PO在八卦板6點分析事件脈絡：

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1. 事前有告知店家可能的人數，店家OK。

2. 店家沒規定每人低消，學生也有合理消費。

3. 店家免費提供白飯。

4. 學生確實有吃不夠白飯的情形。

5. 學生在網路根據事實跟個人感覺給予評價。

6. 店家有充分的機會在評論下回應店家觀點。

整個事實脈絡大概是如此，

原PO認為，「怎麼看都不覺得學生有嚴重的錯啊？有沒有人能夠說說，到底北科大學生錯在哪？」

網友在底下的推文回應表示，「刷1星負評吧，如果是3星可能還好」、「沒錯啊，但你刷店家一星幹嘛」、「刷一星可以阿，被公審就不要哭」、「白飯是請你吃，可不是欠你吃」、「錯在刷一星啦，還用問？學生時代這種狂扒免費白飯，去鼎王鍋底配白飯，但做完後還有臉上去群刷店家一星就白目了」。

但也有網友持不同意見表示，「原來感覺不好不能評1星，又不是開分身去洗評論」、「飯吃到飽，給一星有去道歉嗎？給一星是我的權利我幹嘛去道歉？」

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